Localizan en un hospital de París a una valenciana desaparecida hace más de un año

Katherine de Sousa, la joven de 35 años de origen venezolano y residente en València desde 2002 que permanecía en paradero desconocido desde hace más de un año, ha sido localizada sana y salva en un centro hospitalario de París, donde permanecía ingresada desde mayo de 2024, un mes después de perder el rastro de la joven, tras sufrir una grave crisis derivada de la enfermedad mental de la que estaba diagnosticada.

Precisamente la posibilidad de que la desaparecida pudiera encontrarse en la capital francesa fue una de las principales hipótesis que se barajaron durante la investigación. Así lo hacía sospechar un movimiento bancario que la situaba en París. Sin embargo, esta teoría fue cuestionada por sus familiares, quienes atribuían la transacción a un posible robo y uso fraudulento de su tarjeta, ya que cinco días antes de su desaparición una persona se presentó en su casa con la documentación de su hija, que había aparecido tirada en una calle de València.

En este sentido, Irene, madre de la desaparecida, creía que su hija había sido secuestrada. Unas sospechas respaldadas en el mensaje de WhatsApp que le mandó Katy la tarde del 27 de abril en el que le decía: "Me tienen secuestrada. Me van a matar, mamá". Desde ese momento no tuvieron más noticias de la joven y nada más se supo de ella, por lo que su madre presentó una denuncia en las dependencias de la Policía Nacional, dando lugar a una investigación que se cerró poco después tras localizar a la joven en la estación de autobuses de Barcelona y ante las sospechas de que pudiera tratarse de una fuga voluntaria.

Durante todo este tiempo Irene nunca ha tirado la toalla y ha movido cielo y tierra para dar con el paradero de su hija, diagnosticada con una enfermedad mental por la que precisa tratamiento médico. Estos hecho hacían sospechar que la joven no estuviera en plenas facultades y la desaparición fue catalogada de alto riesgo. Ahora, tras más de quince meses de angustia, y gracias al intenso trabajo de investigación llevado a cabo por policías de España, Francia y Países Bajos, en colaboración con SIRENE, los agentes han podido localizar a la desaparecida en un centro hospitalario de París en el que había permanecido ingresada durante todo este tiempo.

Un falso secuestro

Para localizar a Katy ha sido clave la llamada de un estafador que, un año después de perderle la pista a la joven contactó con su madre para pedirle dinero por el rescate de su hija, a la que decían tener secuestrada. Este último extremo encaminó la investigación que se había puesto en marcha hacia un posible secuestro. Sin embargo, durante las pesquisas los agentes lograron identificar a la usuaria del número de teléfono desde el que estaban extorsionando Irene, la madre de la desaparecida.

Fue así como los investigadores procedieron a la detención de una mujer en Madrid, quien se declaró inocente tras alegar que ella había comprado la tarjeta SIM a requerimiento de su hermana, que era quien realmente estaba utilizando la aplicación de mensajería instantánea desde la que se estaban realizando las llamadas de extorsión. Según informó a los agentes, tanto la hermana de la detenida como su cuñado, ambos residentes en Colombia, se dedicaban al negocio de brujería por teléfono. Además, la hermana también contactaba con personas cuyos familiares habían desaparecido, lo que hizo levantar las sospechas de que pudiera haber estado en contacto telefónico con la madre de la desaparecida.

Localizada en un hospital de París

Tras varias labores de investigación y gestiones con Francia y Países Bajos en colaboración con la Oficina SIRENE, los agentes lograron localizar a la desaparecida en un hospital psiquiátrico de París, donde se encontraba ingresada desde mayo por una fuerte crisis de su enfermedad. En ese momento los investigadores informaron a la madre de todos los detalles relativos a la localización y estado de su hija, la cual viajó al país galo para hacerse cargo de la joven.