El aumento de la violencia machista en verano, una lacra que no cesa

Es un patrón que se repite. “En verano, en todas las épocas vacacionales y en todos los momentos de crisis, está más que estudiado que aumentan los episodios de violencia”, recuerda Nereida Vizuete, portavoz de la Red Feminista de Gran Canaria; “pasó durante el COVID, pasó durante la crisis del volcán de La Palma, y vuelve a pasar ahora”.

El Ministerio de Igualdad decretó el mes pasado una “alerta máxima” por el incremento de feminicidios en los meses de verano, ya que julio y agosto concentran el 30 % de los asesinatos por violencia de género en España. Solo en junio de 2025 fueron asesinadas nueve mujeres y un niño, una en Las Palmas de Gran Canaria, lo que supuso el 40 % del total de feminicidios registrados en lo que va de año. Por ello, la cartera que dirige Ana Redondo lanzó un Comité de Crisis con todas las comunidades autónomas para intensificar las medidas de protección vía el sistema VioGén y los cuerpos de seguridad.

En Canarias, agosto es uno de los meses en el que se registra un mayor porcentaje de llamadas, según los datos oficiales del Servicio de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género (SAMVV). El año pasado, el mes estival concentró 1.611 llamadas, de las cuales 943 fueron de emergencia, más que en ningún otro mes.

Y la tendencia es similar en los años anteriores. En 2023, se registraron 1.668 llamadas en agosto, de las cuales 927 fueron de emergencia. En 2022, se recibieron 1.411 llamadas ese mismo mes, de las que un 66 % correspondieron a situaciones de peligro inminente. En 2021, julio, agosto y septiembre superaron las 1.400 alertas cada uno, confirmando un patrón estacional sostenido.

Además, tal y como reflejan las últimas cifras del sistema de Viogén, el Archipiélago es la cuarta comunidad con más casos activos por violencia de género, con 6.650, por detrás de Andalucía, Comunidad Valenciana y Madrid. El Instituto Canario de Igualdad ya alertó de que en junio de este año se había producido un incremento del 14 % en las llamadas al 112 respecto al mismo mes del año anterior.

"Son periodos en los que el agresor convive más tiempo de lo habitual, sale menos de casa o comparte más espacio con la víctima y, por tanto, aumenta la exposición a la violencia", agrega Vizuete. Además, agrega que ni los agresores ni las víctimas tienen un único perfil: “La única cosa en común entre todos los agresores es que son hombres y que las mujeres más vulnerables, es decir, las mujeres inmigrantes, las mujeres con menos recursos o las mujeres en situación de prostitución, sufren mayores consecuencias de la violencia".

Ante ello, la portavoz de la Red Feminista de Gran Canaria pide más recursos, porque considera que actualmente son escasos o carecen de los medios suficientes, tanto de personal como de financiación. Vizuete advierte que los recursos contra la violencia machista deben ir acompañados de financiación real, no solo de anuncios o aperturas simbólicas. “Se ha visto con los centros de crisis: se destinó dinero público para su puesta en marcha, costó muchísimo sacarlos adelante, pero ahora queda por ver si realmente están cumpliendo la función para la que fueron creados”, señala.

"Pero no solo es que haya que poner más recursos de atención a las víctimas de violencia, sino que habría que trabajar esa cuestión estructural, para que no se produzca la violencia", explica. En este sentido, Vizuete considera que las instituciones públicas deberían enfatizar más el trabajo preventivo porque la violencia es estructural, como la educación afectivo-sexual de forma integral con perspectiva de género en los centros educativos o impulsar proyectos fuera de las aulas para trabajar la violencia con la ciudadanía en general. “Contamos estupendamente: mujeres asesinadas, víctimas, minutos de silencio… pero si no trabajamos la raíz del problema, no sirve de nada lanzar alertas al aire”, concluye.