El aviso de la Guardia Civil para los que se quieren llevar a su perro a la playa: "No en todas es legal"

Los perros se han convertido en un acompañante más en los calurosos días de playa, pero lo que no sabes, es que no te los puedes llevar a todas. La Guardia Civil ha emitido un aviso a todos los dueños de mascotas para que respeten las normas municipales si no quieren acabar la jornada con una multa.

Los perros son bienvenidos en muchas playas que cuentan con espacios habilitados especialmente para ellos, donde pueden disfrutar del mar y la arena junto a sus dueños. Sin embargo, en otras playas tienen restricciones específicas que prohíben la presencia de mascotas, principalmente por motivos de higiene y seguridad.

Las normas cambian según el municipio

En España no existe una legislación única a nivel estatal que regule el acceso de animales a las playas. Cada ayuntamiento tiene competencias para decidir si permite o no la presencia de perros durante la temporada de baño, que por lo general va del 1 de junio al 30 de septiembre. Por ello, lo que está permitido en un municipio puede estar prohibido en otro. La clave está en consultar siempre las ordenanzas municipales o la cartelería en los accesos a la playa.

Sanciones de hasta 3.000 euros por incumplir la norma

Acceder a una playa no autorizada con tu perro puede acarrear sanciones económicas importantes. Tal y como recuerda la Guardia Civil, algunas de estas infracciones se castigan con multas que pueden alcanzar los 3.000 euros. Además, hay que tener en cuenta que en ciertas zonas protegidas o de gran afluencia turística, el control puede ser más estricto. Por tanto, la prevención y la información son fundamentales para evitar un disgusto.

Las recomendaciones de la Guardia Civil

En un vídeo que los agentes han compartido en sus redes sociales, la Guardia Civil lanza varios consejos para quienes quieran llevar a su perro a la playa este verano:

Asegúrate de que la playa a la que vas admite perros durante la temporada de baño.

Consulta las ordenanzas municipales o la señalización específica en la zona.

Lleva siempre a tu perro bajo control; si es necesario, con correa.

Recoge sus excrementos sin excepción.

Lleva agua y protege a tu mascota del calor y del sol.

El objetivo de estos avisos es que todos puedan disfrutar del entorno con seguridad, sin molestias para otros usuarios ni riesgos para los propios animales. Con un poco de responsabilidad y planificación, la playa también puede ser un lugar para ellos.