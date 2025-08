Esta creadora de contenido de Canarias tiene una guagua 'privada': "La he llamado y ha venido a buscarnos"

Encontrar una guagua vacía siempre es un tesoro, porque sientes este privilegio como un lujo, ya que estás viajando en un 'vehículo privado'. Si a eso le sumas el humor canario, sale una situación como la que han vivido la creadora de contenido de las islas Marielle Alessandra (@mariellealessandraa) y su familia durante uno de sus trayectos.

Tener un chófer para un coche es un lujo, pero contar con una guagua exclusiva que te lleve cómodamente al centro de Las Palmas de Gran Canaria es un privilegio que no se puede comparar con nada. "He llamado a la guagua y le he dicho: mira que vamos a ir a un paseíto, y la guagua ha venido a buscarnos", decía entre risas la madre de la influencer Marielle. La familia vivió una situación insólita, porque pocas veces se puede hacer un viaje sin molestias y sin nadie alrededor.

"Esto es un privilegio. Estamos yendo en la guagua hasta Las Palmas solitos", comentaba su madre con un toque de humor para resaltar una escena cotidiana. En el vídeo que ha subido Marielle se observaba a los tres integrantes de la familia sentados en las áreas con las butacas dispuestas frente a frente.

Conforme avanzaban los kilómetros, el vehículo permanecía vacío, sin que nadie subiera a bordo. Estas situaciones cotidianas dan un toque especial a algo cotidiano, y convierten cada paseo por Gran Canaria en una experiencia aún más divertida.