La opinión de un profesor universitario sobre los falsos currículums de los políticos: "Tienen complejo de inferioridad"

Gonzalo Bernardos siempre destaca por la claridad de sus opiniones sobre temas de actualidad, y en este momento, el foco está puesto en los currículums falsos de los políticos españoles. En las últimas semanas se han publicado numerosas noticias que revelan cómo varios diputados, consejeros e incluso ministros han falsificado sus trayectorias profesionales. Por eso, este profesor universitario ha explicado lo que piensa sobre esta situación.

"¿Por qué algunos políticos falsean su currículum con grados y másters universitarios que no han cursado?", plantea con mucho enfado. Él mismo responde a esta cuestión: "Porque tienen complejo de inferioridad, quieren demostrar que el puesto que ocupan se lo merecen y no se lo deben única y exclusivamente al secretario general de su partido". Para Bernardos, este tipo de conductas revela que muchos representantes no se sienten legitimados por sus méritos reales, sino por su apariencia en un falso historial que les engrandece aún más en su puesto.

Cada vez más políticos falsean sus currículums

En los últimos años, la política española ha estado salpicada por casos de currículos inflados, másters que no existen, tesis copiadas y títulos de dudosa procedencia. El problema no es solo la mentira, sino la normalización del engaño para aparentar una preparación que no se tiene.

Esto va más allá, porque Bernardos cree que "para ser un buen político no es necesario pasar por la universidad, como tampoco para ser un magnífico empresario". El economista defiende que "una titulación universitaria siempre ayuda", pero no es una condición indispensable para ejercer el liderazgo político, siempre que exista capacidad de liderazgo, honestidad y vocación de servicio.

La necesidad de una cultura política basada en la meritocracia

El verdadero riesgo, según Bernardos, está en aceptar como normal que se mienta para aparentar méritos, lo que genera desconfianza ciudadana y no hace más que continuar una política basada en apariencias. Para el profesor, lo justo sería que los partidos promovieran perfiles con preparación real, sumada a la académica, y que no toleraran ningún tipo de falsedad en los currículos de sus miembros.