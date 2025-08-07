Canarias refuerza la vigilancia del exceso de velocidad con nuevos radares y una campaña especial de la DGT

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha una campaña intensiva de control de velocidad que se está desarrollando en todo el territorio nacional entre el lunes 4 y el domingo 10 de agosto, con especial seguimiento en Canarias. La iniciativa está alineada con la Estrategia Española de Seguridad Vial 2030 y con el Plan Mundial del Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021-2030, cuyo objetivo es reducir a la mitad las muertes por accidentes de tráfico para el final de la década.

Esta actuación forma parte de una coordinación europea liderada por RoadPol, la red de policías de tráfico europeas, y está centrada en la vigilancia del exceso de velocidad, uno de los principales factores de riesgo en la siniestralidad vial.

Según datos aportados por el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, y la jefa provincial de Tráfico en Las Palmas, Eva Canitrot, el exceso o la velocidad inadecuada está presente en más del 20 % de los accidentes mortales registrados en España. En el caso de Canarias, el 30 % de los siniestros fatales en carretera tienen esta causa como origen.

Además, se estima que entre el 10 y el 15 % de todos los accidentes de tráfico en el país están directamente relacionados con el exceso de velocidad, según el Observatorio Europeo de Seguridad Vial.

Nuevos radares fijos en funcionamiento en Tenerife

Como parte del refuerzo de medidas, la DGT ha puesto en funcionamiento dos nuevos radares fijos en la isla de Tenerife, localizados en:

TF-2, kilómetro 1

TF-652, kilómetro 2

Ambos dispositivos forman parte del plan nacional de instalación de 122 nuevos radares en 2025 y están debidamente señalizados y publicados en la web oficial de la DGT, además de estar integrados en los principales sistemas de navegación GPS.

Durante el primer mes, los conductores que sobrepasen la velocidad permitida recibirán únicamente una carta informativa. Finalizado ese periodo, comenzarán a emitirse sanciones conforme a la normativa vigente.

Más información en: www.dgt.es

Durante la campaña, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, junto con policías locales en municipios que se hayan adherido, realiza controles en carreteras interurbanas y vías urbanas, priorizando:

Tramos con alta siniestralidad

Puntos donde se superan los límites de velocidad establecidos

Áreas urbanas donde el riesgo para peatones es elevado

Se recuerda que a partir de 80 km/h es prácticamente imposible que un peatón sobreviva a un atropello, mientras que a 30 km/h el riesgo de muerte se reduce al 5 %, según advirtió la jefa provincial Eva Canitrot.

Reconocimiento del problema por parte de los conductores

El exceso de velocidad es una práctica admitida por muchos conductores. De acuerdo con el informe ESRA (Asociación Europea de Investigación de Encuestas), un 56,3 % de los conductores europeos confesaron haber excedido los límites de velocidad en zonas urbanas al menos una vez al mes. En España, el porcentaje es aún mayor:

60 % supera la velocidad en carreteras convencionales

50 % en zonas urbanas

Más del 60 % en autovías y autopistas

Estos datos reflejan la necesidad de mantener campañas constantes de vigilancia y concienciación para modificar conductas de riesgo muy extendidas.

En la anterior campaña realizada en abril de 2025, la DGT controló 1.163.126 vehículos en todo el país, con 75.028 denuncias interpuestas. En Canarias, la Agrupación de Tráfico controló 120.280 vehículos y detectó 6.213 infracciones por exceso de velocidad.

Estos controles periódicos tienen como fin reducir tanto el número de accidentes como su gravedad, reforzando la vigilancia en zonas críticas mediante radares móviles, fijos y helicópteros Pegasus.