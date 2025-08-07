Gran Canaria se convierte en una laboratorio para estudiantes de arquitectura de EE.UU

La arquitectura y el paisaje como herramientas frente al cambio climático. Ese es el núcleo del programa Islas Futuras, una iniciativa impulsada por la Universidad de Oregón (Estados Unidos) bajo la dirección del arquitecto y profesor canario Ignacio López Busón. Durante este verano, Gran Canaria se ha convertido en un laboratorio insular de este proyecto docente e investigador que busca repensar los territorios insulares desde una perspectiva sostenible, tecnológica y sensible a su complejidad ecológica y cultural.

“El objetivo es investigar cómo territorios vulnerables como las islas pueden adaptar soluciones basadas en la naturaleza para mitigar impactos medioambientales y planificar modelos urbanos más sostenibles”, explica López Busón. El programa, que cuenta con el apoyo del Instituto 20 Grados, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y otras entidades locales, aspira a expandirse en los próximos años a otros archipiélagos con características similares como Hawai, Galápagos o Azores.

López Busón, nacido en Las Palmas de Gran Canaria en 1980 y actualmente profesor en el Departamento de Arquitectura del Paisaje de la Universidad de Oregón, confiesa que regresar a su tierra con esta iniciativa tiene un valor personal y profesional: “Como canario, al irme y volver la mirada, me di cuenta de todo lo que no aprendí cuando era joven. Investigar en Canarias me llena en dos sentidos: tengo red de contactos y, además, es un ejemplo perfecto para estudiar el impacto del cambio climático en islas”.

Los barrancos

El enfoque metodológico del programa combina herramientas digitales avanzadas, como sistemas de información geográfica (SIG), con una lectura profunda del territorio. En lugar de centrarse exclusivamente en la costa, como suele ser habitual en las islas, los estudiantes han analizado una sección transversal a través de sus barrancos, lo que permite analizar con una mayor perspectiva la complejidad territorial.

“Eso nos permite entender la relación entre cumbre y costa, el ciclo del agua, donde llueve, cómo baja el agua, cómo es afectada por los sistemas económicos e industriales de la isla, como la agricultura, la industria y los sistemas urbanos. Y cómo la costa y la cumbre se afectan mutuamente. Y cómo la movilidad cambia de la costa al interior. Los barrancos nos ofrecen una lectura más completa y compleja de las posibles soluciones que queremos implantar en la isla", abunda López, quien extrae que es necesario volver a trazar los barrancos "un poco mejor", porque son capaces de cambiar la temperatura, la humedad y regular el clima.

"Son las arterias ecológicas de la isla, las que gestionan todo el agua. Y tenemos que empezar a trazar los barrancos un poco mejor porque son capaces de cambiar temperatura o humedad y regular el clima de las islas. Son las tres vertientes que hacíamos muy bien y tenemos que recordarlo", detalla López.

Desde un punto de vista arquitectónico, López Busón defiende que "hay un dicho que dice que con buen urbanismo no importa lo feo que sea un edificio, lo importante para el cambio climático es saber dónde construir y saber orientar la arquitectura para que sea más bioclimática". Y, de forma paralela, indica que también resulta fundamental usar materiales sostenibles para que sea más eficiente: "Es la guinda del pastel".

En este sentido, López considera que Canarias tiene una virtud urbanística destacable: la escasez de suelo ha favorecido históricamente el desarrollo de ciudades densas y compactas, capaces de adaptarse al clima cálido. Otro acierto ha sido la construcción en laderas, una práctica común durante los siglos XX y XXI que, bien planificada, ha demostrado ser eficaz.

Sin embargo, con la llegada del desarrollismo, López considera que estas estrategias se han desvirtuado y, aunque se ha seguido construyendo en laderas, se ha dejado de hacer desde la necesidad ni el criterio técnico, sino persiguiendo un paisaje idealizado, lo que ha generado desequilibrios. También estima que algo similar ocurre con la densidad urbana, ya que en lugar de mantenerla como una herramienta para facilitar el transporte y la accesibilidad, las ciudades se expanden de forma dispersa. "Estamos involucionando", critica.

Pozos y galerías

Durante el trabajo de campo, López ha destacado las soluciones tradicionales del Archipiélago para extraer y transportar el agua. “Nos ha sorprendido la cantidad de soluciones hidrológicas y arquitectónicas que los habitantes han tenido que implementar para sobrevivir en las islas: pozos o galerías que llevan siglos funcionando. Quizá tengamos que aprender a generar sistemas descentralizados para gestionar el agua”, apunta.

En total, la iniciativa la conforman 13 estudiantes de universidades estadounidenses y dos de la ULPGC, quienes han hecho diversas salidas por la isla, como por el barranco del Guiniguada, el Jardín Canario, Tejeda o Santa Brígida.

Además, también han trabajado en un aula dispuesta por el Instituto 20 Grados, en la que han recibido charlas del catedrático de Ecología de la ULL, José María Fernández-Palacios; Jorge Artiles, director del Experto Universitario en Gobernanza y Participación Ciudadana de la ULPGC; Víctor Delisau, arquitecto técnico del Cabildo de Gran Canaria y experto en el Plan Insular de Ordenación.

El jueves 14 de agosto, el grupo presentará los resultados del programa en un acto abierto Soco de Participa Gran Canaria del Cabildo de Gran Canaria, del antiguo Cuasquías, donde se exhibirán maquetas, paneles y propuestas. «Hay una sinergia muy interesante entre los americanos y los españoles», concluye López Busón.