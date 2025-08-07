Fuegos forestales

Mapa del incendio en el sur de Francia: actualización de las hectáreas quemadas

El fuego ya ha arrasado 16.000 hectáreas y ha dejado al menos una víctima mortal y tres desaparecidos

Desolación tras el paso del fuego en el incendio del sur de Francia

Desolación tras el paso del fuego en el incendio del sur de Francia / VALENTINE CHAPUIS / AFP

Germán González

Un ligero descenso de las temperaturas y un viento menos intenso que en las últimas horas han dado una tregua al incendio del sur de Francia que desde el martes por la tarde ya ha arrasado más de 17.000 hectáreas y se ha cobrado al menos una víctima mortal y tres desaparecidos.

Las llamas siguen aún sin control pero el avance se ha ralentizado. En el siguiente gráfico puede consultar el área afectada.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents