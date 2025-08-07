Ola de calor: ¿Cuáles serán las temperaturas máximas del tiempo este viernes en Canarias?

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha pronosticado para este viernes en Canarias calima, principalmente en medianías y zonas altas, y temperaturas máximas que es probable que superen los 34 ºC en vertientes orientadas al sur, este y oeste, y de forma más local en medianías del norte, y que podrán superar los 37-38 ºC medianías de Gran Canaria y Tenerife, zonas en las que las temperaturas mínimas apenas bajarán de los 26-28 ºC.

Los cielos estarán poco nubosos, con intervalos nubosos en franjas costeras del norte de las islas, y se prevén intervalos de nubosidad media y alta, especialmente sobre Tenerife en horas centrales.

El alisio soplará con intervalos de fuerte en vertientes noroeste y sureste, donde no se descartan rachas ocasionales muy fuertes de madrugada y durante la tarde, y se esperan brisas en las costas del suroeste de las islas montañosas, y viento flojo a moderado de componente este en cumbres.

En cuanto a las condiciones del mar, se espera viento del norte o noreste de fuerza entre 4 y 6, marejada aumentando a fuerte marejada y mar de fondo del norte de 1 a 2 metros.

Estas son las condiciones por islas para el viernes:

Despejado, salvo por intervalos nubosos en litorales del norte y oeste a primeras y últimas horas. Calima ligera. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso, sin descartar que localmente se alcancen los 34 ºC en la mitad sur. Alisio con intervalos de fuerte, especialmente a primeras y últimas horas cuando no se descartan rachas puntualmente muy fuertes en el sur.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Arrecife 24 33

Despejado, salvo por intervalos nubosos en litorales del oeste a primeras horas. Calima ligera. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Se podrán alcanzar localmente los 34 ºC, principalmente en zonas de la mitad sur. Alisio con intervalos de fuerte, principalmente a partir de la tarde. No se descartan rachas puntualmente muy fuertes a primeras y últimas horas al sur de Jandía y en zonas de interior.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Puerto del Rosario 24 31

GRAN CANARIA

Poco nuboso o despejado, con intervalos nubosos en franjas costeras del norte, principalmente a primeras y últimas horas, así como algún intervalo de nubes medias y altas. Calima que afectará principalmente a medianías y zonas altas. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos en la mitad sur. Se podrán superar los 38 ºC localmente en medianías orientadas al sur, sureste y oeste, y es probable que se alcancen los 34 ºC en medianías del norte así como en costas sudeste, sur y oeste. Temperaturas mínimas por encima de los 26-28 ºC en la mitad sur, especialmente en medianías. Alisio, con intervalos de fuerte y probables rachas muy fuertes en litorales noroeste y sureste a primeras horas y por la tarde. Predominio de las brisas en el suroeste. En cumbres, viento flojo a moderado del este y nordeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 24 27

TENERIFE

Poco nuboso en general. Intervalos nubosos en franjas costeras del norte, principalmente a primeras y últimas horas, e intervalos de nubes medias y altas que podrían dejar algún goterón en la zona de Las Cañadas. Calima que afectará principalmente a medianías y zonas altas. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Probabilidad de que se superen los 37 ºC localmente en medianías orientadas al este, sur y oeste. Se podrán alcanzar los 34 ºC en el área metropolitana, especialmente en la fachada sur, así como en medianías del norte. Las mínimas en medianías apenas bajarán de los 26-27 ºC. Alisio con intervalos de fuerte en vertiente este y extremo noroeste, donde no se descarta alguna racha puntualmente muy fuerte. Brisas en el oeste. En cumbres, viento en general flojo de componente sur.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de Tenerife 24 34

Poco nuboso en general. Intervalos nubosos en franjas costeras del norte, principalmente a primeras y últimas horas, e intervalos de nubes medias y altas durante la primera mitad del día. Calima que afectará principalmente a medianías y zonas altas durante la segunda mitad del día. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Se alcanzarán, o se superarán localmente, los 35-36 ºC en medianías y cumbres, y de forma puntual los 34º C en zonas de costa. Las mínimas en medianías apenas bajarán de los 25-26 ºC. Alisio, con intervalos de fuerte en extremos este y noroeste donde no se descarta alguna racha puntualmente muy fuerte. Brisas en costas del suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

San Sebastián de La Gomera 23 29

Poco nuboso en general. Intervalos nubosos en franjas costeras del nordeste, principalmente a primeras y últimas horas, e intervalos de nubes medias y altas durante la primera mitad del día. Calima que afectará principalmente a medianías y zonas altas durante la segunda mitad del día. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Se alcanzarán, o se superarán localmente, los 35-36 ºC en la vertiente oeste, y los 34 ºC de forma más puntual en medianías del este. Las mínimas en medianías apenas bajarán de los 25-27 ºC. Alisio, con intervalos de fuerte en extremos noroeste y sureste, con baja probabilidad de rachas puntualmente muy fuertes a últimas horas. Predominio de las brisas en el oeste. En cumbres, viento flojo del este y sudeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de La Palma 24 33

Poco nuboso en general. Intervalos nubosos en franjas costeras del norte, principalmente a primeras y últimas horas, e intervalos de nubes medias y altas durante la primera mitad del día. Calima que afectará principalmente a medianías y zonas altas durante la segunda mitad del día. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Se alcanzarán, o se superarán localmente, los 35-36 ºC en medianías y cumbres, y de forma puntual los 34 ºC en zonas de costa. Las mínimas en medianías apenas bajarán de los 25-26 ºC. Alisio, con intervalos de fuerte en extremos sureste y oeste. Predominio de las brisas en la costa suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Valverde 24 33