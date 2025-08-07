Ola de calor: ¿El tiempo en Canarias dará un respiro este viernes?

La calima continuará en la jornada del viernes 8 de agosto en el Archipiélago, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet)

Andrés Cruz

EFE

Las Palmas de Gran Canaria

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha pronosticado para este viernes en Canarias calima, principalmente en medianías y zonas altas, y temperaturas máximas que es probable que superen los 34 ºC en vertientes orientadas al sur, este y oeste, y de forma más local en medianías del norte, y que podrán superar los 37-38 ºC medianías de Gran Canaria y Tenerife, zonas en las que las temperaturas mínimas apenas bajarán de los 26-28 ºC.

Los cielos estarán poco nubosos, con intervalos nubosos en franjas costeras del norte de las islas, y se prevén intervalos de nubosidad media y alta, especialmente sobre Tenerife en horas centrales.

El alisio soplará con intervalos de fuerte en vertientes noroeste y sureste, donde no se descartan rachas ocasionales muy fuertes de madrugada y durante la tarde, y se esperan brisas en las costas del suroeste de las islas montañosas, y viento flojo a moderado de componente este en cumbres.

En cuanto a las condiciones del mar, se espera viento del norte o noreste de fuerza entre 4 y 6, marejada aumentando a fuerte marejada y mar de fondo del norte de 1 a 2 metros.

Estas son las condiciones por islas para el viernes:

LANZAROTE

Despejado, salvo por intervalos nubosos en litorales del norte y oeste a primeras y últimas horas. Calima ligera. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso, sin descartar que localmente se alcancen los 34 ºC en la mitad sur. Alisio con intervalos de fuerte, especialmente a primeras y últimas horas cuando no se descartan rachas puntualmente muy fuertes en el sur.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Arrecife 24 33

FUERTEVENTURA

Despejado, salvo por intervalos nubosos en litorales del oeste a primeras horas. Calima ligera. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Se podrán alcanzar localmente los 34 ºC, principalmente en zonas de la mitad sur. Alisio con intervalos de fuerte, principalmente a partir de la tarde. No se descartan rachas puntualmente muy fuertes a primeras y últimas horas al sur de Jandía y en zonas de interior.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Puerto del Rosario 24 31

GRAN CANARIA

Poco nuboso o despejado, con intervalos nubosos en franjas costeras del norte, principalmente a primeras y últimas horas, así como algún intervalo de nubes medias y altas. Calima que afectará principalmente a medianías y zonas altas. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos en la mitad sur. Se podrán superar los 38 ºC localmente en medianías orientadas al sur, sureste y oeste, y es probable que se alcancen los 34 ºC en medianías del norte así como en costas sudeste, sur y oeste. Temperaturas mínimas por encima de los 26-28 ºC en la mitad sur, especialmente en medianías. Alisio, con intervalos de fuerte y probables rachas muy fuertes en litorales noroeste y sureste a primeras horas y por la tarde. Predominio de las brisas en el suroeste. En cumbres, viento flojo a moderado del este y nordeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 24 27

TENERIFE

Poco nuboso en general. Intervalos nubosos en franjas costeras del norte, principalmente a primeras y últimas horas, e intervalos de nubes medias y altas que podrían dejar algún goterón en la zona de Las Cañadas. Calima que afectará principalmente a medianías y zonas altas. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Probabilidad de que se superen los 37 ºC localmente en medianías orientadas al este, sur y oeste. Se podrán alcanzar los 34 ºC en el área metropolitana, especialmente en la fachada sur, así como en medianías del norte. Las mínimas en medianías apenas bajarán de los 26-27 ºC. Alisio con intervalos de fuerte en vertiente este y extremo noroeste, donde no se descarta alguna racha puntualmente muy fuerte. Brisas en el oeste. En cumbres, viento en general flojo de componente sur.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de Tenerife 24 34

LA GOMERA

Poco nuboso en general. Intervalos nubosos en franjas costeras del norte, principalmente a primeras y últimas horas, e intervalos de nubes medias y altas durante la primera mitad del día. Calima que afectará principalmente a medianías y zonas altas durante la segunda mitad del día. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Se alcanzarán, o se superarán localmente, los 35-36 ºC en medianías y cumbres, y de forma puntual los 34º C en zonas de costa. Las mínimas en medianías apenas bajarán de los 25-26 ºC. Alisio, con intervalos de fuerte en extremos este y noroeste donde no se descarta alguna racha puntualmente muy fuerte. Brisas en costas del suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

San Sebastián de La Gomera 23 29

LA PALMA

Poco nuboso en general. Intervalos nubosos en franjas costeras del nordeste, principalmente a primeras y últimas horas, e intervalos de nubes medias y altas durante la primera mitad del día. Calima que afectará principalmente a medianías y zonas altas durante la segunda mitad del día. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Se alcanzarán, o se superarán localmente, los 35-36 ºC en la vertiente oeste, y los 34 ºC de forma más puntual en medianías del este. Las mínimas en medianías apenas bajarán de los 25-27 ºC. Alisio, con intervalos de fuerte en extremos noroeste y sureste, con baja probabilidad de rachas puntualmente muy fuertes a últimas horas. Predominio de las brisas en el oeste. En cumbres, viento flojo del este y sudeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de La Palma 24 33

EL HIERRO

Poco nuboso en general. Intervalos nubosos en franjas costeras del norte, principalmente a primeras y últimas horas, e intervalos de nubes medias y altas durante la primera mitad del día. Calima que afectará principalmente a medianías y zonas altas durante la segunda mitad del día. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Se alcanzarán, o se superarán localmente, los 35-36 ºC en medianías y cumbres, y de forma puntual los 34 ºC en zonas de costa. Las mínimas en medianías apenas bajarán de los 25-26 ºC. Alisio, con intervalos de fuerte en extremos sureste y oeste. Predominio de las brisas en la costa suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Valverde 24 33

