Los profesionales del SCS se preparan para prescribir deporte

Un total de 500 profesionales de Medicina, Enfermería y Fisioterapia de Atención Primaria del Servicio Canario de la Salud (SCS) se han inscrito ya en la formación para el desarrollo del programa comunitario Activídate, cuyo pilotaje arrancará el 1 de septiembre en un total de ocho centros de salud de las Islas. Según comunicó la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, de estas 500 personas, 220 ya han finalizado la formación y han recibido la acreditación correspondiente.

La primera edición de este proceso formativo ocupó en tan solo unos días las 500 vacantes, por lo que la Dirección General de Programas Asistenciales del SCS abrió el pasado viernes una segunda edición del curso con otras 500 plazas habilitadas. De los 500 profesionales inscritos en la primera edición de esta acción formativa específica, 215 son de Medicina, 202 de Enfermería y 83 de Fisioterapia.

La iniciativa a cuenta con diez horas lectivas de duración y está reconocida con cuatro créditos formativos, se desarrolla en modalidad online a través de la plataforma Moodle del SCS.

En este módulo formativo, denominado Integración del circuito Activídate en Atención Primaria, los profesionales participantes podrán adquirir los fundamentos del circuito funcional Activídate como herramienta de derivación a la Unidad Activa de Ejercicio Físico (UAEF), manejar el protocolo de Evaluación de la condición física del usuario, establecer criterios diagnósticos y de derivación en base a factores de riesgo cardiovascular y nivel de actividad física, aprender a interpretar las pruebas funcionales y escalas complementarias, promover el uso correcto del consentimiento informado y del informe estructurado de derivación y aplicar los criterios de prescri pción individualizada de ejercicio físico según el perfil clínico y funcional del usuario.

Seis bloques de formación

La formación está compuesta por seis bloques a lo largo de los cuales se abordarán temas como las generalidades y los objetivos de la iniciativa, su implementación informática, la evaluación de la condición física de las personas usuarias, el diagnóstico y el consentimiento informado, la prescripción de ejercicio físico desde Atención Primaria y las escalas complementarias y motivación de los pacientes.

La estrategia, impulsada por las consejerías de Sanidad y de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, persigue reducir el impacto del sedentarismo, la obesidad y los factores de riesgo cardiovasculares, con especial atención a la población mayor de 55 años.

Con el lema Muévete hoy, vive mejor mañana, el programa Activídate utiliza el ejercicio físico como una herramienta preventiva integrada en la Atención Primaria. A través de las Unidades Activas de Ejercicio Físico (UAEF), las personas usuarias recibirán planes individualizados de entrenamiento supervisado, elaborados por profesionales titulados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

Zonas Básicas de Salud donde arrancará el programa

El programa dará comienzo el próximo 1 de septiembre en ocho zonas básicas de salud (ZBS) distribuidas por todo el Archipiélago. En la isla de Fuerteventura, el pilotaje se desarrollará en la ZBS de Gran Tarajal (Tuineje), que atiende a 13.618 personas. En Gran Canaria, se implementará en Teror, con 9.518 habitantes, y en La Isleta, en Las Palmas de Gran Canaria, cuya población beneficiaria directa se estima en alrededor de 10.000 personas.

Asimismo, en Lanzarote se ha seleccionado el municipio de Tinajo, con 16.978 personas adscritas a su centro de salud. En El Hierro, en cambio, la intervención se centrará en La Frontera, con una población de 3.651 personas, mientras que en La Gomera se pondrá en marcha en San Sebastián, con 8.595 habitantes.

Por su parte, La Palma participará con la ZBS de Villa de Mazo, que atiende a 6.400 personas, si bien Tenerife lo hará con el centro de salud de Añaza, en Santa Cruz de Tenerife, con una población asignada de 12.309 personas.

En total, el pilotaje alcanza una población superior a 80.000 habitantes que podrán beneficiarse directa o indirectamente de las intervenciones del programa.