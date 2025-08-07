De la UD Vecindario a la Champions League y ser compañero de Messi: la historia del futbolista que marcó más de 500 goles y jugó con Jesé

Ha pisado San Siro, el Camp Nou, el Parque de los Príncipes y el Estadio Municipal de Vecindario; marcó la escandalosa cifra de 500 goles en las categorías de fútbol base de Canarias y, además, fue rival de Jesé Rodríguez. Esta es la historia de Mauro Icardi, el futbolista que se formó en Canarias y triunfó en el mundo entero.

Aunque muchos asocian a este futbolista con el glamour de París, la pasión del Inter de Milán o su mediática y polémica relación con Wanda Nara, su historia futbolística comenzó en un rincón inesperado de Gran Canaria.

Icardi vistió la camiseta de la UD Vecindario durante su etapa de formación, un dato que ha rescatado el periodista y creador de contenido Diego Morales.

Más de 500 goles antes de los 15 años

Argentino de nacimiento, el jugador vistió la camiseta de este equipo canario debido a que su familia tuvo que emigrar de su Rosario natal hasta las islas, en busca de un futuro laboral. Esto le llevó a formarse desde benjamín hasta cadete en la UD Vecindario, donde marcó más de 500 goles.

Icardi llegó a Canarias desde Argentina a los 8 años. Durante esos años, su rendimiento fue absolutamente descomunal, Morales llega a decir que "el tío iba sobradísimo".

Su dominio era tal que el Vecindario, por entonces un club modesto pero con buen trabajo en cantera, llegaba a imponerse con claridad incluso a la UD Las Palmas. Icardi también se enfrentó a otros talentos canarios como Jesé Rodríguez, que jugaba en la AD Huracán, una de las canteras más reconocidas de Gran Canaria.

El salto a la élite desde Vecindario

La explosión de Icardi en el fútbol base no pasó desapercibida. El FC Barcelona decidió ficharlo para su cantera, aunque no llegó a triunfar en el conjunto blaugrana.

Su paso por vecindario fue largo, y después de jugar La Masía, Icardi acabaría recalando en la Sampdoria, en Italia. Luego llegó al Inter de Milán, donde se convirtió en un ídolo y se consagró como estrella; más tarde, jugó en el PSG donde tuvo minutos junto a Leo Messi. Hoy sigue siendo una figura destacada en el Galatasaray. También ha disputado algún partido como internacional en la Selección Argentina.