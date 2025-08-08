Abián Muñoz: «Hay neurólogos que superan las 60 horas semanales de trabajo»

Según los resultados comparativos del test de Maslach Burnout Inventory (MBI), realizado a una muestra de profesionales de la Socane, más del 60% de los neurólogos sufre el síndrome del burnout en Canarias, el doble que en 2019. ¿Cuáles cree que son las principales causas que han influido en este notable incremento?

Estos resultados proceden de una muestra de 44 neurólogos, casi un tercio de los socios de la Socane. Sin embargo, aunque es una muestra significativa, puede tener sesgos, ya que quienes atraviesan situaciones de mayor sobrecarga podrían haber estado más motivados a responder. Los datos revelan una tendencia preocupante: un aumento del agotamiento emocional, del cansancio crónico y del malestar laboral. Las causas son multifactoriales. Entre ellas, destacan la mayor carga asistencial, la complejidad creciente de los pacientes neurológicos y la carencia de recursos suficientes en todas las áreas de la neurología.

La encuesta también desvela que más de la mitad asegura levantarse ya fatigado antes de comenzar la jornada y que un 71% siente que dedica demasiado tiempo al trabajo. Además, la cifra de neurólogos que trabaja más de 60 horas a la semana ha aumentado. ¿Considera que las ratios de especialistas son insuficientes en el Servicio Canario de la Salud?

Cada centro tiene unas ratios y necesidades diferentes. Sin embargo, la percepción de los profesionales sí indica una saturación en muchos hospitales. El dato de que un porcentaje elevado de neurólogos supere habitualmente las 60 horas semanales de trabajo es alarmante. Esto incluye jornadas ordinarias, programas extras, guardias, docencia, sesiones clínicas y tareas administrativas. En muchos casos, estas horas no son compensadas con el suficiente tiempo de recuperación. A esto se suma que los neurólogos en Canarias, como otros especialistas, realizamos guardias de 24 horas además de nuestra jornada ordinaria de lunes a viernes. Tras estas guardias, solo disponemos de 24 horas de descanso, lo que no siempre permite una recuperación efectiva, especialmente en entornos de alta presión. Esto hace que el equilibrio entre la vida laboral y personal sea difícil de alcanzar. Además, muchos especialistas siguen sin plaza en propiedad, un hecho que añade un elemento de inestabilidad laboral y tensión crónica. Esta combinación es especialmente propicia para el desarrollo del burnout, por el cansancio acumulado y el agotamiento emocional.

¿Qué puede hacer una sociedad científica como la Socane ante una situación como esta?

Desde la Socane, hemos asumido un compromiso firme tanto con la calidad asistencial como con el bienestar profesional. En esta línea, impulsamos reuniones científicas, mediante encuentros por grupos de trabajo y sesiones clínicas conjuntas; formación continua para residentes y adjuntos, fomentando el aprendizaje colaborativo y la actualización terapéutica; y la colaboración con otras sociedades médicas y asociaciones de pacientes para enriquecer el abordaje integral de las enfermedades neurológicas. Además, potenciamos las becas de investigación que apoyan la producción científica y el desarrollo académico en Canarias. En el ámbito del autocuidado, hemos puesto en marcha un programa de reducción del estrés basado en el mindfulness para profesionales. También recordamos la disponibilidad de apoyo psicológico a través de los colegios de médicos.

¿Cuáles son los desafíos más importantes que afrontan los neurólogos en Canarias, tanto en la práctica asistencial como en la formación y la investigación?

Uno de los mayores retos es garantizar una atención neurológica homogénea en todas las islas, incluyendo aquellas con menos población o con acceso más complejo. Esto implica mejorar recursos humanos, dotación técnica y coordinación territorial. En el ámbito de la formación, hay que decir que en los últimos años hemos impulsado actividades orientadas al desarrollo profesional continuado, promoviendo sesiones interhospitalarias y encuentros específicos por áreas. En 2025, hemos reforzado este compromiso mediante la organización de reuniones de grupos de trabajo, como el de cefalea, y hemos celebrado por primera vez la primera jornada formativa específica dirigida a médicos residentes. Además, ya están programadas sesiones monográficas en áreas clave como epilepsia, neurooftalmología, neurorrehabilitación, neurogeriatría y esclerosis múltiple. En investigación, el reto principal es superar las limitaciones logísticas y facilitar el acceso a ensayos, redes colaborativas y financiación desde Canarias.

¿Cree que la neurología está lo suficientemente reconocida y valorada dentro del sistema sanitario público?

Aunque la neurología ha crecido mucho en las últimas décadas, tanto en visibilidad como en avances terapéuticos, el desarrollo organizativo no ha ido siempre al mismo ritmo. Persisten limitaciones en recursos, tiempos de consulta y en el acceso equitativo a diversas terapias.

¿Hacen falta crear más unidades especializadas para atender las necesidades de la población?

Sin duda, considero que conviene potenciar áreas específicas como las de cefaleas, deterioro cognitivo, trastornos del movimiento, vascular o epilepsia, que requieren equipos multidisciplinares, protocolos y estructuras funcionales estables. La creación de unidades especializadas permite mejorar resultados clínicos y ofrecer un tratamiento más eficaz y personalizado.

¿Cuáles son las principales áreas de la neurología que más recursos requieren en la actualidad y que podrían marcar un cambio significativo si se invirtiera más en ellas?

Considero que las áreas de cefaleas y deterioro cognitivo son, ahora mismo, prioritarias. Ambas concentran una gran carga asistencial y aún no disponen de unidades lo suficientemente dotadas en muchos centros. Otras, como enfermería neurológica, neuropsicología, genética clínica, neurogeriatría, neurorrehabilitación y el acceso a biomarcadores, requieren más apoyo y serán determinantes en los próximos años.

¿Qué papel debe jugar la neurología en la gestión integral de enfermedades crónicas y neurodegenerativas que afectan a una población cada vez más envejecida?

La neurología debe ser un eje central en la atención a enfermedades crónicas y neurodegenerativas, tanto desde el diagnóstico precoz como desde el abordaje integral y multidisciplinar. El envejecimiento poblacional aumenta los casos de deterioro cognitivo, Alzheimer, Parkinson e ictus. Por eso, reforzar la coordinación entre neurología, geriatría, Atención Primaria y rehabilitación es clave para afrontar el futuro de forma sostenible.

¿Qué acciones o proyectos estratégicos están impulsando desde la Socane para mejorar la situación de la neurología y de sus profesionales en Canarias?

Desde la Socane, estamos desarrollando grupos de trabajo por áreas específicas, que permiten compartir experiencias y detectar necesidades comunes. De hecho, llevamos años luchando para que los pacientes con cefalea en racimos dispongan de oxígeno en sus domicilios para tratar sus crisis de dolor invalidante de forma efectiva. Gracias a un trabajo colaborativo, hemos logrado que estos pacientes dispongan de esta terapia. También celebramos reuniones anuales de actualización en enfermedades neurológicas, ofrecemos formación conjunta en colaboración con otras especialidades y organizamos encuentros con residentes para apoyar su formación.