Aumentan las llamadas por violencia de género de mujeres mayores de 76 años en Canarias

En un contexto donde la violencia de género continúa siendo una de las mayores amenazas a la seguridad y bienestar de las mujeres, los últimos datos del servicio de emergencias 112 en Canarias revelan una tendencia alarmante: las llamadas de mujeres mayores de 76 años víctimas de violencia se han duplicado respecto al mismo periodo del año anterior.

El sistema de atención, financiado por el Instituto Canario de Igualdad (ICI) y gestionado desde las salas operativas del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES 1-1-2), ha registrado 101 alertas de mujeres mayores en lo que va de año, frente a las 47 contabilizadas en los primeros siete meses del año pasado. Este notable incremento visibiliza una realidad que a menudo permanece oculta: la violencia machista en edades avanzadas.

Julio, el mes con más llamadas en todo el año

Durante el mes de julio de 2025, el servicio atendió 1.764 alertas relacionadas con violencia de género, lo que representa un 16% más que en julio de 2024 y un 7% más que en junio. Esta cifra convierte a julio en el mes con mayor volumen de avisos en lo que va de año.

En términos diarios, se recibieron una media de 57 llamadas al día, de las cuales un 57% (1.007) fueron clasificadas como emergencias por peligro inminente para la víctima.

Activación de recursos ante el peligro: DEMA, alojamiento y asistencia

Las llamadas de emergencia no solo activaron la intervención inmediata de los cuerpos de seguridad, sino que también generaron otras respuestas institucionales clave. Entre las principales actuaciones, se destacan:

206 activaciones del Dispositivo de Emergencia para Mujeres Agredidas ( DEMA ).

del Dispositivo de Emergencia para Mujeres Agredidas ( ). 958 movilizaciones policiales y 71 intervenciones sanitarias.

y 71 intervenciones sanitarias. 35 mujeres, junto con 16 hijos e hijas, debieron abandonar sus hogares para ser alojadas en recursos de protección financiados por el ICI y gestionados por los cabildos insulares.

¿Quiénes son los agresores?

La mayoría de las situaciones de violencia de género atendidas durante el mes de julio en Canarias fueron provocadas por personas del entorno más cercano a las víctimas. En primer lugar, destacan los casos en los que el agresor era la pareja actual, lo cual representa el grupo más numeroso. También se registraron numerosas situaciones de violencia ejercida por exparejas, lo que confirma que, incluso tras la ruptura de la relación, muchas mujeres continúan expuestas al riesgo de sufrir agresiones.

Sin embargo, el informe revela otros perfiles menos visibilizados que también forman parte del espectro de la violencia de género. Un número preocupante de alertas correspondió a agresiones perpetradas por los propios hijos de las víctimas, un fenómeno que, aunque más frecuente en mujeres de edad avanzada, suele quedar oculto y subestimado. También se han documentado casos en los que los agresores fueron hermanos, padres u otros miembros de la familia directa, así como individuos desconocidos. Este abanico demuestra que la violencia machista no se limita únicamente al ámbito de la pareja o expareja, sino que se extiende a otras formas de violencia intrafamiliar o social, que requieren estrategias de intervención adaptadas y específicas.

La diversidad de perfiles agresores subraya la necesidad de seguir avanzando en el reconocimiento de todas las manifestaciones de violencia contra las mujeres, sin limitar el enfoque a los vínculos afectivos tradicionales. De igual forma, exige reforzar la formación y sensibilización de los equipos que intervienen en la atención a las víctimas, para poder identificar con claridad cuándo una situación de maltrato se encuadra dentro del marco de la violencia de género, aunque el agresor no sea la pareja sentimental.