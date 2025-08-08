Canarias activa por primera vez la alerta máxima por calor en todas las islas

El Gobierno de Canarias ha activado por primera vez la alerta máxima por calor por primera vez en todas las Islas al mismo tiempo. Con un fin de semana en el que las temperaturas en todo el Archipiélago rondarán los 38 y 40 grados, el Ejecutivo ha recomendado cancelar todos los festejos -algo que tendrán que corroborar cabildos y ayuntamientos- y prohibe explícitamente hacer ningún tipo de fuego.

Predicción desconocida

Tal y como explicó en rueda de prensa el viceconsejero de Emergencias, Marcos Lorenzo, la ola de calor se extenderá al menos hasta el martes. Tras ese día, la situación meteorológica entra en terreno desconocido. "Todavía hay algunas contradicciones en los modelos sobre si se mantendrá la bajada que se espera para el miércoles o si bajarán un poco para luego volver a subir a lo largo del fin de semana", recalcó Lorenzo. En todo caso, según informó Vicky Palma, responsable de la Unidad de Riesgos y Planificación del 112, "estamos hablando de que bajarán una media de 2 o 3 grados, y que vendremos de máximas de 40, por lo que aún se quedaría en valores notablemente altos".

El Gobierno también mantiene activa la alerta máxima por incendios en todo el Archipiélago, y pide la colaboración ciudadana para que, a la mínima llama, los ciudadanos avisen al 112 para evitar que un conato se transforme en incendio.

Tras las recomendaciones del Ejecutivo, los cabildos han decidido tomar varias medidas dentro de sus Planes de Emergencias Insulares. La mayoría de las Administraciones ha activado las medidas de grado 3 dentro de sus planes, esto supone la prohibición de realizar fuego en áreas exteriores, incluidas hogueras, fogones, barbacoas y hornos de leña, así como el uso de fogones en áreas recreativas que estén por encima de los 400 metros de altitud. Se prohíbe igualmente el tránsito por la red insular de senderos y pistas forestales de cada una de las islas, la realización de exhibiciones pirotécnicas y las quemas de restos vegetales o forestales.

Las restricciones también afectan a la actividad cinegética que se suspende en las Islas, aunque con distintos límites. En el caso de Tenerife, por ejemplo, la caza se prohíbe completamente, mientras que en El Hierro se recomienda su práctica solo por debajo de los 500 metros de altitud.

En este sentido, los cabildos también han procedido a echar el cierre a las zonas de acampada y campamentos.Asimismo, queda prohibida la celebración de eventos deportivos en pistas, senderos o campo a través, la permanencia en el monte o áreas recreativas y el uso de vehículos a motor en pistas forestales con fines recreativos.

Pese a que los cabildos han decidido suspender toda su actividad al aire libre, hay eventos y actividades lúdicas y deportivas cuya celebración depende únicamente de sus organizadores. Por tanto, el derbi entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Club Deportivo Tenerife, programado para este sábado a las 11:00 de la mañana, se mantiene.

Amanecer caluroso

El inclemente calor se ha empezado a notar hoy a primeras horas del día en el Archipiélago. Apenas dos horas después de la salida del sol (sobre las 09:50 de la mañana), dos municipios de las Islas se convirtieron en los hervideros de España, registrando las temperaturas máximas del país. Así, Puerto de la Cruz (Tenerife) y Agüimes (Gran Canaria) se convirtieron en las zonas con el amanecer más caluroso del país, con 34,8 y 34,5 grados, respectivamente.

A lo largo del día, sin embargo, los termómetros se han situado cerca o por encima de los 40 grados, especialmente en el sur de Gran Canaria. En La Aldea de San Nicolás, los termómetros se han situado en los 40,7 grados de máxima, mientras que en Agüimes ha llegado a los 39,7 grados. Tenerife no se ha quedado atrás, con una máxima de 38,8 grados registrada en San Cristóbal de La Laguna.

El escenario con el que se despertaron los canarios vino precedido de una noche tropical para la mayor parte del Archipiélago. En casi todas las estaciones meteorológicas de la Aemet se registraron mínimas de más de 20 grados, con tan solo algunas excepciones en la alta montaña. Una cumbre donde, sin embargo, las mínimas se mantuvieron en los 17 grados.

Previsión para el fin de semana

Los modelos predictivos muestran que la ola de calor se prolongará al menos hasta el 15 de agosto, cuando según la Agencia Estatal de Meteorología, los termómetros podrían empezar a dar un respiro a Canarias. Sin embargo, por lo pronto, y ante la incertidumbre existente por la propia limitación de la predicción meteorológica a largo plazo, se espera que el pico álgido del episodio se produzca este fin de semana. Entre este sábado y el lunes, se podrán superar los 40 grados, en un bochorno del que ni siquiera los pueblos costeros se podrán zafar.

En este sentido, uno de los aspectos más preocupantes son las mínimas. Y es que, el calor no dará tregua por la noche, pues se espera que los termómetros no bajen de los 26 grados, especialmente en vertientes orientadas sur.

A tenor de esta predicción, la Aemet ha elevado la peligrosidad del inclemente calor. Según la última actualización de avisos meteorológicos, este sábado toda Canarias estará en aviso naranja con el sur de Gran Canaria alcanzando el nivel rojo. Para el domingo, la mayor parte de Canarias estará en aviso rojo, a excepción de las islas verdes y las vertientes orientadas al norte de Tenerife y Gran Canaria, que se mantendrán en naranja. En todas las zonas en rojo las temperaturas se situarán por encima de los 40 grados, pero hay diferentes probabilidades de que esto ocurra.

En Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura la posibilidad de que los termómetros superen los 40 grados es mayor del 70%, mientras que para el área metropolitana y el sur de Tenerife la probabilidad se encuentra entre un 10 y un 40%. El resto del Archipiélago, pese a estar en nivel naranja, registrará temperaturas de 38 grados con un 70% de posibilidades.