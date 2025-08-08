Canarias se prepara para disfrutar del eclipse total de Sol del 12 de agosto de 2026

El próximo martes 12 de agosto restarán 365 días para que se produzca un apagón, esta vez de luz natural, en toda España. Ese mismo día en 2026 tendrá lugar el primer eclipse total de sol en España después de 66 años y el Museo Elder se está preparando para brindar una experiencia única en Canarias al seleccionar una decena de localizaciones distribuidas por el Archipiélago en el que se pueda disfrutar de este fenómeno astronómico, que además se repetirá sucesivamente en 2027 y 2028.

Para ello, el Elder va a equipar las estaciones elegidas para la visualización del eclipse con un equipamiento idóneo para el disfrute de esta cita con la ciencia. Todos los que se trasladen a estas localizaciones podrán disponer del uso de telescopios solares adaptados, gafas certificadas, soportes didácticos en el que estarán guiados por el personal especializado que ofrezcan explicaiones del eclipse.

En este sentido, el Museo Elder, a un año vista, va a arrancar un ciclo de actividades con el que acercar a los amantes de la astronomía de este evento celestial y que no se ha repetido de tal forma en Canarias en su totalidad desde 1959.

Así pues, el próximo martes 12 de agosto a las 10.00 horas se presentará la producción del documental para planetarios que está a cargo del Elder con el fin de desarrollar la divulgación científica alrededor del eclipse con la presencia de 20 museos y planetarios en toda España.

Todo, después de que el museo ganase la convocatoria de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades con el que va a presentarse el documental 'Eclipse', dirigido por Fernando Jauregui Sosa.

Visibilidad en España

El 12 de agosto 2026 la franja de totalidad cruzará la península de noroeste a este, pasando por varias capitales de provincia: A Coruña, Lugo, León, Oviedo, Palencia, Valladolid, Santander, Segovia, Burgos, Soria, Bilbao, Vitoria, Logroño, Zaragoza, Teruel, Lleida, Tarragona, Guadalajara, Cuenca, Castellón, Valencia y Palma de Mallorca. Dentro de esta franja la oscuridad se hará total durante unos minutos, de tal forma que llegan a verse estrellas en el cielo. A ambos lados de la franja el eclipse se percibe como parcial, con mayor ocultación del disco solar cuanto más cerca se está́ de la franja de totalidad.

Puntos de oscuridad del eclipse del 12 de agosto de 2026 / LP/DLP

En Canarias no podrá disfrutarse de igual manera que en los puntos peninsulares, aunque el disco solar quedará oculto más del 70%, y habrá que esperar hasta el atardecer para disfrutar de este fenómeno natural, dado que a las 20.17 horas llegará a su máximo de oscuridad el eclipse después de que se vaya produciendo el ciclo desde varias horas antes con el arrojo de ciertos tonos rojizos que serán el preámbulo de la ocultación del astro.

El grande, en 2027

Sin embargo, el 2 de agosto de 2027 será el gran día en el que el eclipse solar tenga un mayor tiempo de acción. Si la totalidad de oscuridad en Egipto ascenderá a 6 minutos y 23 segundos, en el sur peninsular se calcula que el eclipse total se prolongue durante unos 4 minutos y medio, por lo que en el Archipiélago el lapso temporal será similar.

La oscuridad del eclipse en España el 2 de agosto de 2027 / LP/DLP

Desde Las Palmas de Gran Canaria, el eclipse parcial comenzará a las 08:33:11, horas, momento en el que el sol se encontrará a una altura de 14° sobre el horizonte; mientras que la hora prevista del máximo eclipse (momento en el que la luna ocultará el mayor porcentaje de sol) serán las 09:34:20. Se calcula que la luna cubrirá un 81% del Sol.