Baja el consumo de alcohol en menores canarios: los adolescentes fuman y beben menos que hace 20 años

El consumo de alcohol entre los jóvenes canarios ha disminuido en comparación con hace 19 años, aunque los patrones de consumo y la edad de inicio han experimentado cambios significativos. Estas son las consecuencias que se pueden extraer de la Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES) que se publicó en 2023, que ha arrojado datos muy interesantes y alentadores si se comparan con los de hace dos décadas. Además, el consumo de tabaco tradicional también ha bajado, aunque ha sido reemplazado por otras alternativas como el vapeo.

Tanto el alcohol como el tabaco son dos sustancias muy peligrosas, por eso, en los últimos años se han llevado a cabo campañas educativas y los programas de prevención en colegios e institutos, aunque aún queda mucho por hacer para abordar los nuevos desafíos que plantean los cambios en los patrones de consumo.

A pesar de las buenas noticias, algunos comportamientos preocupan a los expertos, ya que puede tener consecuencias graves para la salud física y mental de los jóvenes.

Los datos son altos, pero disminuyen con el tiempo

El consumo de alcohol entre adolescentes canarios mantiene cifras elevadas, aunque con ligeros descensos en comparación con hace más de una década. El último Informe ESTUDES 2023, que analiza el uso de drogas en estudiantes de 14 a 18 años, refleja que más de la mitad de los encuestados ha bebido en el último mes y que uno de cada cuatro ha practicado binge drinking, una modalidad de consumo intensivo que preocupa a los expertos.

Informe ESTUDES 2023 – Islas Canarias Encuesta sobre el uso de drogas en enseñanzas secundarias en España. Este informe recoge los resultados específicos de la Comunidad Autónoma de Canarias en 2023. Ver o descargar PDF completo

Qué es el ESTUDES y por qué es clave

La Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES) es un estudio bienal realizado por el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas para conocer las estadísticas y tendencias de consumo entre adolescentes. La metodología permite evaluar el impacto de las políticas de prevención y diseñar estrategias adaptadas a la realidad social de cada territorio. En Canarias, la edición de 2023 se realizó con una muestra de 2.123 estudiantes de 81 centros educativos, abarcando 4º de ESO, Bachillerato y ciclos de FP de Grado Medio.

Evolución del consumo de alcohol en Canarias

Los datos de 2023 muestran que el 73,2% de los menores canarios ha probado alcohol alguna vez, frente al 74,5% registrado en 2006. En el último año, consumieron alguna bebida el 68,1%, frente al 69,9% en 2006, y en el último mes al momento de hacer la encuesta, el 51,3% en 2023 y el 52,2% en 2006.

Las borracheras también presentan un ligero descenso: un 39,7% afirma haberse embriagado alguna vez y un 42,8% en 2006. En el caso del binge drinking, ese consumo intensivo, la reducción es moderada, pasando del 26,1% en 2006 al 23,5% en 2023. La edad media de inicio se mantiene en 14 años, y el consumo sigue siendo más prevalente en mujeres y aumenta con la edad.

Uno de cada cuatro jóvenes reconoce haber participado en un botellón en el último año, cifra también en descenso respecto al 33,5% registrado en 2006, es decir, 1 de cada 3 menores.

Otros consumos del tabaco y nuevas tendencias

El tabaco ha reducido ligeramente su presencia, pasando del 30,9% de consumo alguna vez en 2006 al 28,8% en 2023 y el consumo diario bajó del 5,5% al 4,6%. Sin embargo, los cigarrillos electrónicos han irrumpido con fuerza. En 2023, el 51,3% de los estudiantes afirma haberlos probado y el 30,9% los usó en el último mes, superando al tabaco tradicional.

El consumo de cannabis y sustancias similares también desciende. En 2006, el 23,8% lo había probado alguna vez y en 2023 el 22,1%, aunque el consumo sigue siendo problemático entre usuarios porque es bastante alto.

Las bebidas energéticas sí es un dato que asusta a los padres, porque más de la mitad de los jóvenes, el 51,8% en 2023 las bebe, frente al 50,4% que lo hacía en 2006, aunque baja ligeramente la proporción que las mezcla con alcohol (del 19,2% al 17,5%).

Percepción de riesgo y acceso

El informe advierte que los jóvenes canarios perciben el alcohol, el tabaco y el cannabis como menos peligrosos que otras drogas, lo que favorece su consumo. Además, aunque ha disminuido la disponibilidad percibida de alcohol y cannabis respecto a ediciones anteriores, ha aumentado la facilidad de acceso a cigarrillos electrónicos.

El descenso de estas cifras, aunque moderado, es un signo positivo y alentador sobre un nuevo futuro más sano y seguro para nuestros adolescentes. Sin embargo, el consumo intensivo y el botellón, además de las bebidas energéticas, demuestra que los riesgos siguen presentes.

Los hábitos de consumo de los jóvenes han cambiado, porque a pesar de que muchos adolescentes están concienciados en estos temas, los entornos sociales y las tendencias actuales influyen significativamente en sus decisiones. Las redes sociales han jugado un papel crucial al normalizar ciertos comportamientos y promover estilos de vida que incluyen el consumo de sustancias. La presión grupal y la búsqueda de aceptación entre los amigos continúan siendo factores determinantes para que

Los expertos subrayan que la prevención debe reforzarse desde edades tempranas, implicando tanto a familias como a centros educativos, y adaptarse a las nuevas realidades de ocio y socialización de los jóvenes.