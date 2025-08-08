La localidad valenciana de Estivella dice "no al circo mediático" y vuelve a exigir la devolución de la ermita

El gobierno local del Estivella (Valencia) ha dado nuevos pasos para exigir la devolución de la ermita del Garbí tras la polémica provocada por el empresario y edil de Vox, José Ramón Mateu, al cambiar sin permiso varias veces el candado del templo, afirmando que lo ha comprado, y montar junto a él una barra de bebidas y unas sillas por mucho que el consistorio le denegara el permiso para ello.

En una resolución redactada este jueves, el ayuntamiento le ha reclamado "la restauración de la legalidad" en esta ermita que figura en el Registro de la Propiedad a nombre del consistorio, es decir, ha vuelto a pedirle sus llaves y a demandarle que borre cualquier rastro del uso que llegó a tener desde el pasado 19 de julio como almacén del chiringuito.

El consistorio tenía intención de insistir a la Conselleria de Medio Ambiente "para que actúe ya" e impida que el hostelero vuelva a ofrecer bebidas junto al templo este fin de semana a cambio de donativos para sufragar dos proyectos del también edil de Vox: Levantar una cruz gigante en este mirador ubicado en pleno parque natural de la Sierra Calderona y hacer un museo del ciclismo tras reconstruir la antigua fonda existente junto a la ermita.

"El proceso ya se encuentra en manos de las autoridades competentes que serán quienes tomarán medidas y resolverán la situación", ha asegurado el alcalde, Francesc Mateu (Compromís), en un comunicado. "Esperamos resolver cuando antes el asunto y poder disfrutar de la ermita como veníamos haciéndolo hasta hoy", agrega.

No al "circo mediático"

El malestar que ha creado todo este conflicto entre muchos vecinos del pueblo se incrementó al ver que, lejos de quedar en una anécdota pasajera, el empresario se enrocaba, desoía las demandas municipales de que todo volviera a la normalidad e incluso iba más allá al presentar el pasado fin de semana al ermitaño que ha buscado con idea de que pueda velar por la ermita.

Las distintas entrevistas concedidas por el hostelero a varias televisiones también han caldeado más los ánimos, hasta el punto de que el alcalde ha decidido no hacer más declaraciones públicas sobre un asunto que, desde que lo destapó Levante-EMV, ha saltado a la actualidad nacional y ha atraído a numerosos periodistas de distintas cadenas. En uno de esos últimos programas de televisión emitido este miércoles, el empresario llegó a llamar en directo al alcalde "mentiroso e hipócrita"; algo a lo que el primer edil no llegó a contestar pero que le ha llevado a rechazar hacer más declaraciones al considerar que esto supone contribuir a "un circo mediático", como han explicado fuentes municipales a preguntas de este diario.

"El Ayuntamiento de Estivella, y después de haber atendido los diferentes medios de comunicación, ya no hará más comentarios respecto de la ocupación ilegal de la ermita del Garbí", ha apuntado en un comunicado, aunque haciendo una aclaración: "Quizás puedan salir comentarios o artículos los próximos días por haber sido realizados en días anteriores".