Ventana Verde: turismo rural con un propósito ecológico

En una finca de 5.000 metros cuadrados en Azuaje, donde aún corre el agua todo el año, un empresario del turismo decidió cambiar de rumbo. En lugar de abrir otro alojamiento, plantar otro cartel o sumar más camas, eligió sembrar árboles. Muchos. Más de 200 árboles de distintas especies autóctonas —dragos, palmeras, laurisilvas— y otras tantas tropicales comparten ahora tierra fértil con papayas, aguacateros y plataneras. Así nació la Ventana Verde, un lugar que es al mismo tiempo alojamiento vacacional, finca ecológica y bosque en construcción.

«Después de la pandemia tuve claro que quería devolver algo a la Isla», cuenta Thomas Borstner, responsable del proyecto, que ya gestionaba La Ventana Azul, un hostel en Guanarteme. «Sentí que el sistema era frágil, sobre todo en unas islas tan dependientes del turismo. Esta finca es un acto de gratitud y también de sentido común», comparte.

Panorámica exterior de Ventana Verde. / LP / DLP

La finca está registrada como ecológica, y la reforestación no es decorativa: forma parte de una estrategia real y consciente. En colaboración con los viveros del Cabildo de Gran Canaria, recogen especies nativas y las plantan con asesoramiento profesional. «No se trata solo de plantar y hacer la foto. Hay que regar, cuidar, hacer mantenimiento», explica Borstner, quien con sus propias manos se ha encargado de mimar una a una las plantas que rodean la casa rural.

Una vivienda vacacional que planta árboles

Frente a los discursos polarizados sobre la vivienda vacacional, Ventana Verde propone otro camino: un turismo que no extrae, sino que devuelve. «No se trata de decir si la vivienda vacacional es buena o mala. Lo importante es qué haces con ese ingreso. En mi caso, lo he invertido todo aquí: en árboles, en suelo fértil, en aprendizaje. Y eso me ha hecho más feliz que tener un segundo o tercer hostel», reflexiona Thomas, quien lleva casi veinte años viviendo en Las Palmas de Gran Canaria.

Frutas recogidas del bosque comestible desarrollado en Ventana Verde. / LP / DLP

El espacio recibe huéspedes, pero también grupos organizados por entidades como Climbo Tours, que en un año llevó a más de mil personas a conocer la finca. Allí aprenden sobre permacultura, el valor del suelo fértil, la historia del valle y la importancia del agua. La finca es además escenario de talleres con la Asociación de Cosecheros y Exportadores de Flores y Plantas Vicas de Canarias (Asocan), que promueve la creación de bosques comestibles que mezclan reforestación con cultivos útiles.

«En Gran Canaria hay mucha tierra abandonada y también mucho potencial. ¿Por qué no crear fincas donde la gente pueda cultivar, aunque sea un trocito? Debería ser un derecho», reivindica. Su deseo es que cada municipio cuente algún día con un bosque comestible abierto a la comunidad. «Esto no es solo para turistas. Es para la población local, para la salud, para la belleza compartida. El bosque también genera agua, y eso nos hace falta», apunta Borstner.

Caña, lombrices y conciencia

Además de árboles, en Ventana Verde hay compostaje, suelo regenerado y estructuras construidas con caña, una planta invasora retirada del barranco. El compost se elabora con residuos orgánicos del hostel urbano y se convierte en abono para enriquecer la tierra. Thomas lo explica con sencillez: «Trabajamos con lombrices. El abono que sale es potentísimo. Estamos reconstruyendo un suelo que se había perdido».

Panorámica del bosque ecológico de Ventana Verde. / LP / DLP

También se está diseñando una experiencia turística más comprometida, donde los viajeros puedan plantar un árbol, conocer las especies nativas o simplemente entender cómo funciona un ecosistema regenerativo. «Queremos que las personas que pasan por aquí se lleven más que una foto bonita. Que dejen algo sembrado, literal y simbólicamente», expresa.

La localización no es casual. Azuaje es un paraje de alto valor ecológico, con agua permanente, bancales históricos y biodiversidad amenazada porque, como Thomas apunta: «Este lugar tiene memoria. Recuperarlo no es solo paisajismo, es un acto de justicia con lo que esta tierra fue y puede volver a ser». Desde la finca puede escucharse el barranco vivo y observar el crecimiento de cada planta como una forma de resistencia serena.

Las cañas invasoras del barranco, reutilizadas para decoración y zona de yoga en medio de la naturaleza reforestada en Ventana Verde. / LP / DLP

El impulso de crear este espacio también responde a una necesidad íntima. «He cambiado yo también. Me ha hecho más sensible a todo: al agua, al suelo, al tiempo. No es solo una finca, es una forma de estar en el mundo más conectado».

Esto es solo el comienzo

Y aunque el proyecto aún está en crecimiento, su impacto ya es visible. Árboles que antes no existían ahora dan sombra, raíces que sujetan el terreno, conversaciones que despiertan conciencia. «Esto va más allá de mí. Ojalá inspire a más gente a cuidar, a colaborar, a plantar. Al final, cada árbol es una pequeña victoria», explica Thomas con la esperanza de que algún día sean más las instituciones que apoyen el proceso de reconstrucción vegetal de nuestra tierra.

El barranco de Azuaje. / LP / DLP

Y así, desde un rincón verde del barranco de Azuaje, donde antes solo había matorral y piedras, una vivienda vacacional se convierte en bosque, en aula abierta, en gesto de futuro. A veces, con una pala y un árbol basta para sembrar una manera distinta de mirar la Isla.