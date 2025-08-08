¿Solo seis islas en Canarias? Así fue cuando Lanzarote y Fuerteventura formaban 'Mahan'

La imagen del archipiélago canario es mundialmente reconocida por sus siete islas principales: Tenerife, El Hierro, La Gomera, La Palma, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Sin embargo, esto no siempre fue así. Hace millones de años, Lanzarote y Fuerteventura formaban una sola masa terrestre llamada 'Maja', que poco a poco se fue separando, hasta conformar la imagen actual de Canarias.

Canarias, tal y como las conocemos hoy, no siempre tuvo su forma actual, porque hubo un tiempo en el que Lanzarote y Fuerteventura no estaban separadas por el mar, sino que formaban una sola gran isla. Gracias al biólogo Guille, especializado en biodiversidad y divulgador en redes sociales, podemos descubrir esta sorprendente historia.

La formación del archipiélago canario

Las Islas Canarias son de origen volcánico y surgieron del fondo marino hace millones de años debido a la actividad de un punto caliente situado bajo la placa tectónica africana. Con el tiempo, las erupciones fueron creando montañas submarinas que emergieron como islas. Las más antiguas son Lanzarote y Fuerteventura, que ya están más calmadas, mientras que las más jóvenes, como El Hierro o La Palma, siguen mostrando una intensa actividad geológica.

La disposición actual de las islas es el resultado de millones de años de procesos tectónicos, erosión y cambios en el nivel del mar. Durante las grandes glaciaciones del Pleistoceno, hace unos 18.000 años, el mar descendió hasta 120 metros, revelando superficies que hoy están sumergidas.

El caso de Lanzarote y Fuerteventura

Lanzarote y Fuerteventura, situadas al este del archipiélago, son geológicamente las más antiguas. Están separadas actualmente por el estrecho de La Bocaina, con apenas 15 kilómetros de distancia y aguas poco profundas. Esto se debe a que, durante el Pleistoceno, ambas islas estaban unidas formando una sola gran isla que los científicos han llamado 'Mahan', en homenaje a un legendario gigante aborigen que habitaba en Fuerteventura.

Mahan, la isla del pasado

Según cuenta Guille en uno de sus vídeos, la bajada del nivel del mar hizo emerger amplias plataformas costeras, conectando ambas islas y acercándolas aún más al continente africano. "Esto no solo implicaba que las islas estuvieran más cerca entre sí, sino también más cerca del continente africano", explica el biólogo.

Esta proximidad facilitó un mayor intercambio de especies animales y vegetales, lo que explica que Lanzarote y Fuerteventura compartan una gran cantidad de especies endémicas en común. Muchas de estas especies solo se encuentran en estas dos islas, fruto de una evolución particular en un entorno que alguna vez fue común.

Además de ser una curiosidad geológica fascinante, este dato resalta la importancia de conservar la biodiversidad de Canarias, un auténtico laboratorio natural que aún guarda muchos secretos sobre su origen y evolución.