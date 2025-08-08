Test | ¿Cuánto sabes de la actualidad semanal?

Pon a prueba tus conocimientos con nuestro test de actualidad semanal. Cada semana seleccionamos algunas de las noticias más destacadas y te retamos a acertar. ¿Cuánto sabes de lo que ha pasado en los últimos días?

<noiframe><ul><li>¿Cómo se llama la celebración que la Iglesia llevó a cabo en Roma con la presencia de miles de jóvenes?</li><li>¿En qué isla balear pasa todos los veranos unos días la familia real?</li><li>¿Qué político ha tenido que aclarar unas declaraciones suyas en las que decía que las vacaciones estaban sobrevaloradas?</li><li>Este mes de agosto se celebra el aniversario del terrible ataque con bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. ¿Cuántos años han pasado desde este suceso?</li><li>¿En qué municipio murciano se ha prohibido la celebración de ritos islámicos en espacios públicos?</li><li>¿En qué provincia de Castilla y León ha aparecido un cráneo dentro de un armario de una vivienda recién comprada?</li><li>¿Qué isla canaria fue escenario de un suceso en el que los presuntos homicidas llevaron el cuerpo de un hombre a comisaría?</li><li>¿En qué equipo de fútbol español jugaba el futbolista íñigo Martínez antes de irse al Al-Nassr?</li><li>¿Con qué otro nombre se conocen las Perseidas que se pueden ver a principios de agosto?</li><li>¿Qué político del PP ha hecho estas declaraciones en relación al caso Montoro: “Deberíamos de ser todos un poco más prudentes para que no pase lo que ocurrió, por ejemplo, a Francisco Camps"? </li></ul></noiframe>