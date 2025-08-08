No es vasco: la historia del nombre canario que triunfa más en Barcelona que en las Islas

Hay nombres que, como ciertas canciones, se pegan a un lugar aunque no hayan nacido allí. En Euskadi, una afición entera corea a un central con apellido común y nombre poco habitual.

En Canarias, miles de personas recuerdan con orgullo como, de repente, una oleada de nombres “guanches” empezó a llegar a los registros en los años setenta y ochenta. Y en Barcelona, miles de personas responden hoy por ese mismo nombre, que muchos asocian al norte pero cuyo rastro apunta al Atlántico. Todo empieza y acaba en una palabra: Yeray.

Parecidos razonables

En el repertorio oficial de Euskaltzaindia (Izendegia) no hay entrada para Yeray pero sí para formas cercanas como Yera. El parecido gráfico y sonoro entre Yera y Yeray puede inducir a pensar que ambos son vascos.

Sin embargo Yera sí aparece ocasionalmente en listados onomásticos vascos y se ajusta bien a su patrón fonético (terminaciones en -a y sílabas abiertas), mientras que Yeray comparte rasgos que hoy asociamos al euskera, como la terminación en -ai que vemos en Unai o Ibai, pero a día de hoy no aparece en las listas canónicas de nombres vascos.

Tal vez la idea de que Yeray sea un antropónimo vasco se ha visto reforzada por el escaparate del fútbol, gracias al defensa del Athletic Club, Yeray Álvarez. Hay páginas de “nombres vascos” que circulan por internet que lo incluyen con significados libres (“respetado”, “venerado”), pese a que la autoridad onomástica vasca no lo respalda.

Aun así, el eco popular lo empuja: en los últimos cinco años Yeray ha llegado a figurar entre los nombres de niño más puestos en la región.

Origen canario... difuso

La pista firme lleva a Canarias. El primer impulso público y masivo del nombre llega con el divulgador tinerfeño Hermógenes Afonso “Hupalupa”, quien en 1979 difundió el cuadernillo Introducción a la lengua guanche. Lista de nombres guanches masculinos y femeninos dentro de sus Apuntes de historia de Canarias.

En esa relación de antropónimos figura Yeray con el sentido de “grande/fuerte”, pero no hay una sola referencia impresa anterior que lo recoja. Ni las crónicas canónicas de los siglos XVI al XIX (Abreu Galindo, Espinosa, Chil y Naranjo, Bethencourt Alfonso…) ni el monumental compendio de Wölfel, que lista centenares de voces guanches, contienen la cadena “Yeray”.

Poco después, en 1981, aparece el Teberite. Diccionario de la lengua aborigen canaria de Navarro Artiles, que consolida el interés por la antroponimia indígena pero tampoco documenta Yeray en fuentes antiguas.

Aun así, poco después de ser difundido por primera vez, se convirtió en un fenómeno social.

¿Cómo llegó Yeray a ese cuaderno?

Hupalupa trabajó con testimonios orales y cuadernos de campo que recopiló durante 15 años en Gran Canaria, La Gomera y Tenerife, y es de ahí de dónde habría salido el nombre Yeray. En aquellas libretas anotó las voces vivas de la tradición popular y cruzó esas recogidas, quizás con cierta imaginación, con comparaciones amazigh del norte de África.

Su archivo deja constancia de esa metodología de campo y de su empeño por rescatar y normalizar nombres indígenas en plena Transición. Desde ahí, el significado “el grande/el fuerte”, que se apoya en paralelos léxicos bereberes como el adjetivo kabyle ameqqran (“grande”), que suelen citarse como apoyo comparativo pero no como etimología estricta.

Es decir, Yeray aparece en Canarias como nombre moderno impulsado por un trabajo militante de recopilación y divulgación, con origen cultural canario y anclaje semántico amazigh plausible pero lejos de la certeza.

Contexto

La relajación de las normas del Registro Civil al final del franquismo facilitó la inscripción de nombres no castellanos, y en los ochenta se produjo una ola identitaria que llenó las aulas canarias de Yeray, Ayoze, Jonay, Yaiza o Yurena.

La curva de Yeray acompaña ese movimiento. Aparecen los primeros jóvenes con el nombre a finales de los setenta, se consolida en los ochenta y, ya en los noventa y dos mil, salta la frontera insular.

A partir de ahí, el nombre se ha expandido por todo el territorio peninsular. Los datos del INE muestran que Yeray es hoy el nombre masculino de origen canario más extendido en España con más de 14.000 hombres que lo llevan, y la mayoría reside fuera de Canarias.

Barcelona concentra por sí sola 1.229 varones llamados así, una cifra que la sitúa como gran capital del nombre y que ilustra el salto de un antropónimo de raíz canaria al mapa metropolitano catalán. Madrid y Bizkaia también registran una presencia notable, y en el propio País Vasco el nombre se ha colado en los rankings de los últimos años.

Una minoría canaria

En Canarias, por su parte, se reparten poco más de dos mil entre la provincia de Santa Cruz de Tenerife (1.121) y la de Las Palmas (1.019), alrededor de un 15% del total de los que así se llaman en España.

Así, de la manera más inesperada posible, un nombre nacido de una lista canaria, muchas veces emparejado en los primeros años como “José Yeray” o “Luis Yeray” para sortear unas absurdas restricciones, ha encontrado su mayor masa de portadores a más de mil kilómetros del Teide.