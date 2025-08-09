Ni Arehucas ni Tropical: una canaria va a comprar en Hungría y flipa cuando ve esta bebida "solo de Canarias"

Salir al extranjero suele darte algún sobresalto culinario: entre lineales repletos de productos locales, a veces aparece un artículo que dabas por patrimonio exclusivo de casa y, de golpe, te descoloca el mapa mental.

Eso mismo ocurre cuando, en pleno corazón de Europa, te topas con la pareja mango-piña en un té helado que en Canarias se bebe como si formara parte del paisaje.

A Sandra le pasó este verano en Budapest: entró en un supermercado y tuvo que frotarse los ojos para creer lo que veía. Entre botes de paprika y botellas de pálinka reposaban varias Nestea de mango y piña, ese té helado al que en las Islas se rinde culto desde principios de siglo.

El envase no insinuaba ningún “sabor exclusivo del Archipiélago” y, de hecho, la etiqueta figuraba en inglés: “Mango & Pineapple Flavoured Iced Tea”.

¿Exclusividad canaria?

Cuando Coca‑Cola Lanzarote S.A. (hoy Coca‑Cola Europacific Partners) lanzó “Nestea Mango‑Piña” en 1997 (primero en Tenerife como prueba piloto y al año siguiente en el resto del archipiélago) la campaña ya lo anunciaba como “sabor pensado para Canarias”.

El éxito fue instantáneo y rápidamente se convirtió en una de las variantes de té helados aromatizados más vendida en las islas, utilizándose incluso como refresco para combinarlo con diferentes alcoholes, principalmente el también canario ron Arehucas.

La marca reforzó esa singularidad promocionando el producto como un “sabor exclusivo de Canarias” pero, oficialmente, Mango‑Piña nunca se blindó con cláusulas de exclusividad: la única restricción era logística, no legal.

Por ello, aparte de comercializarse en numerosos lugares de la Península, también aparecieron lotes en Portugal y, ya en un giro un poco más loco, en tiendas gourmet de Estados Unidos. AHora también en supermercados de Europa central, donde se vende como curiosidad tropical.

El futuro del Mango-Piña

Con la ruptura del acuerdo Nestlé–Coca‑Cola en 2024 y el paso de la receta a Fuze Tea, esa histórica “exclusividad canaria” puede haber desaparecido, aunque el envase original de Nestea siga evocando el Archipiélago allá donde desembarque.

Ello se debe a que Coca‑Cola decidió conservar la fórmula y relanzarla bajo su enseña Fuze Tea, mientras Nestlé se quedó con la marca Nestea sin acceso a ese sabor concreto.

"La fórmula original es y seguirá siendo propiedad exclusiva de The Coca‑Cola Company", aseguraba la compañía. El perfil de sabor, por tanto, no variará cuando el producto aparezca como Fuze Tea Mango‑Piña en el resto de España en el segundo semestre del año.

No se sabe aun si Nestea creará su propio Mango‑Piña.

Por todo ello, aunque con otro nombre, esto que le ha sucedido a Sandra en su viaje por Hungría pronto será algo habitual. El Mango‑Piña se prepara para conquistar el mercado. De Canarias al mundo.