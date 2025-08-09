La desconexión tecnológica, clave durante las vacaciones

El equipo de psicólogos de Atención Primaria del Área de Salud de Lanzarote, adscrita a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, recomienda reducir y limitar el uso de la nuevas tecnologías durante las vacaciones hasta lograr una desconexión digital necesaria tanto para el bienestar físico como para el emocional.

Evitar la fatiga mental, reducir al máximo el estrés y huir de la sobrecarga informativa derivada del uso de las nuevas tecnologías tanto en el ámbito laboral como personal, son algunas de las claves que el equipo de psicología de Atención Primarias de Lanzarote consideran imprescindibles para propiciar un periodo de descanso vacacional y para fomentar el bienestar y la salud mental de la ciudadanía.

Señalan estos profesionales que en la era digital en la que vive la sociedad, se produce a diario un uso automatizado y excesivo de los dispositivos inteligentes y del acceso a internet, lo que acaba generando estados de ansiedad, estrés y dependencia, además de una sobrecarga que provoca, en muchas ocasiones, fatiga mental y dificulta las rutinas de autocuidados y descanso.

Pequeños cambios

Establecer un plan de acción con pequeños cambios durante la etapa de vacaciones y desconectarse de internet –aseguran los especialistas– puede ayudar a la inmensa mayoría de las personas a disfrutar de una manera efectiva del descanso consciente y la conexión emocional con sus vidas, las relaciones sociales y el momento presente. El descanso y la desconexión digital traen consigo muchos beneficios: reduce el estado de alerta a información y notificaciones, por lo que disminuyen los niveles de estrés, mejora la calidad de sueño y favorece un buen descanso y la recuperación de la energía física y mental.

Asimismo, se favorece la conexión con el entorno y la motivación para realizar o descubrir actividades gratificantes. La desconexión digital conlleva, además, una reducción de la idealización y de las comparaciones, con lo que se logra mayor satisfacción con nuestra vida. De esta, forma durante las vacaciones se logra la recuperación de energía y el ánimo para continuar con la actividad laboral y las obligaciones diarias. El equipo de psicología canario considera que estas medidas cobran especial importancia entre la población más joven para reforzar la autoestima y la atención al presente, así como para fomentar la conexión y satisfacción con su propia vida.

En esta línea, plantean algunas estrategias sencillas para ayudar en el proceso de desconexión digital, como establecer límites al uso de dispositivos y redes sociales y crear un plan de emergencia: solo llamadas, desactivar los datos móviles o utilizar el «modo avión» durante un horario en concreto para disfrutar del descanso de forma completa.

Practicar deporte

Practicar ejercicio físico, ejercitar la respiración consciente, realizar ejercicios de mindfulness o atención plena y mantener hábitos de vida saludables también ayudan a desconectar y disfrutar del presente.

Las vacaciones –inciden los especialistas– son una etapa para disfrutar del entorno, la naturaleza, planificar actividades con la familia, los amigos y, sobre todo, para descansar y desconectar.