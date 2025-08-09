Fuego en el monumento
La Junta de Andalucía se pone a disposición del Cabildo para la restauración de todo lo afectado por el incendio en la Mezquita-Catedral
Tras conocer el alcance del daño ocasionado por el fuego, se hará una primera intervención previa a la redacción del proyecto de restauración
Noelia Santos
La consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ha visitado este sábado la Mezquita-Catedral de Córdoba para conocer de primera mano el alcance del incendio que tuvo lugar anoche en el monumento y que ha afectado dos capillas de la zona de la ampliación de Almanzor. Antes de entrar al monumento, Del Pozo ha mostrado la disposición de la Junta hacia el Cabildo Catedral para colaborar en todos los pasos que, a partir de ahora, habrá que dar para regresar por completo a la normalidad.
"Trabajaremos para todo, para los informes y para ayudar en el proyecto de restauración, en todo lo que sea necesario para que se resuelva cuanto antes", ha incidido la consejera, que ha reseñado, además, que esta colaboración ofrecida "no es nueva", sino fruto de una maquinaria "perfectamente engrasada" en la que la Junta y el Cabildo, y también el Ayuntamiento, colaboran para proteger el patrimonio de la ciudad.
Los siguientes pasos a seguir
En cuanto a los pasos que habrá que dar a partir de ahora, Del Pozo ha explicado que se hará una primera evaluación de los daños y se investigará (en ellos ya está en marcha la Policía Nacional) qué ha ocurrido exactamente en el monumento. Una vez se conozca el alcance del incendio, se hará una primera intervención, ha añadido la consejera de Cultura, sobre todo, para limpiar todo, incluido el rasto del humo. Después vendrá la correspondiente redacción del proyecto de restauración, conservación y puesta en valor, trabajo para el que la consejera ha vuelto a mostrar la plena colaboración de la Junta de Andalucía.
- Tres jóvenes se adentran en las antiguas galerías de agua en Famara y lo graban pese a estar prohibida la entrada
- Canarias se sofoca con los miles de euros que han dejado este jueves La Primitiva y la Lotería Nacional
- El niño fallecido en Fuerteventura tras caer de un patinete era de Gran Canaria
- Pedro Sánchez manda un conmovedor mensaje a una joven canaria que se plantó con una pancarta frente a La Mareta
- Un adolescente intenta violar a una turista en un hotel en Canarias
- La jubilación parcial llegará a 4.000 empleados públicos en tres años
- El barco que no corría, volaba: 45 años del primer viaje del jetfoil en Canarias
- El menor que tuvo un accidente grave en La Laja es de Telde y sigue en la UCI