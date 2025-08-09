Madrugadas asfixiantes en Canarias en esta ola de calor con temperaturas por encima de los 30 grados

La ola de calor que vive Canarias estos días ha vuelto a dejar madrugadas asfixiantes en el Archipiélago. Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), durante las primeras horas de este sábado los termómetros han estado por encima de los 30 grados en numerosas localidades isleñas.

De hecho, varias estaciones meteorológicas de las Islas han registrado las temperaturas máximas de todo el territorio nacional. Así, Agaete, con 34.6 grados alrededor de la una de la mañana y Agüimes, con 33.4 sobre las doce y media, fueron mientras aún era de noche las zonas más tórridas de toda España.

Pero es que además las temperaturas mínimas también están por encima de lo habitual: los termómetros no han bajado de los 17 grados en Canarias. Esas cifras mínimas se han marcado en localidades como Agulo (la zona más fresca con 17.1), San Juan de la Rambla o San Andrés y Sauces.

Tabla de temperaturas máximas en España a primera hora de este sábado 9 de agosto. / El Día

Las altas temperaturas, que mantienen en alerta máxima a todo el Archipiélago, están siendo especialmente duras en las cumbres y zonas de interior. Tanto es así que en Izaña, la estación que durante todo el año registra las mínimas de Canarias, se ha mantenido durante las primeras horas de este sábado entre 18 y 20 grados.

Previsión

Hay que tener en cuenta que según la previsión de la AEMET los termómetros seguirán subiendo a lo largo del día, esperando incluso que se rocen los 40 grados de máximas y con mínimas de 25 grados.

Especialmente calurosas serán la cuenca de Tejeda y el interior del sur de Gran Canaria, donde se pueden superar los 40 grados, así como el interior de Lanzarote y Fuerteventura. En costas, el viento moderado del noreste con intervalos de fuerte en vertientes noroeste y sureste permitirán una sensación térmica de más fresco.

La situación será similar este domingo, cuando la Aemet anuncia que se superarán los 38 grados en numerosas zonas del Archipiélago y avisa de que por encima de 40 grados estarán Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife.

A ello se suma la entrada de calima, que afectará principalmente a medianías pero sin descartar concentraciones significativas a nivel de superficie en Lanzarote y Fuerteventura.

Alerta

Teniendo en cuenta esta previsión, el Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha decretado a alerta máxima por altas temperaturas en Canarias, desde ayer viernes y hasta el final de la episodio de calor extremo.

Según avisa la Dirección General de Emergencias, se trata de un "episodio de calor de larga duración". "También hará calor por las noches y durante las madrugadas", augura la declaración de alerta máxima.

De forma paralela, las Islas también se encuentra en alerta máxima por riesgo de incendios forestales, situación que afecta a El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife, y Gran Canaria (en las zonas situadas a más de 400 metros de altitud).

Se prevé aire seco muy cálido y calima en las zonas forestales y la inversión de temperatura se situará a cota baja. La humedad relativa del aire será menor del 30% a partir de unos 300 – 500 metros de altitud.

Medidas

Ante esta situación, las instituciones locales han empezado a tomar medidas para evitar riesgo en la ciudadanía. Así, los cabildos de las dos islas capitalinas han blindado sus respectivos montes, mientras que algunos ayuntamientos han optado por cancelar actividades de ocio al aire libre.

En el caso de Tenerife, la corporación insular ha anunciado que se prohíbe la estancia de personas en el monte y el tránsito campo a través, por senderos o pistas forestales, a pie o por cualquier medio de locomoción, excepto por uso de servidumbre para el acceso de sus titulares a propiedades e infraestructuras. Además, no se podrá circular con vehículos a motor en la red de pistas forestales con finalidad recreativa.

Se prohíbe realizar fuego en exteriores (hogueras, fogones, barbacoas, cocinas de gas, etc); exhibiciones pirotécnicas; utilización de maquinaria y herramientas que provoquen chispas, aprovechamiento forestal. Además, se suspende la actividad cinegética y los aprovechamientos forestales y se procederá al cierre de las zonas de acampada y campamentos y los Miradores de Chipeque y Chimague. Asimismo, conforme al Plan de Emergencias Insular de Tenerife (PEIN) se suspenden todas las actividades al aire libre dependientes del Cabildo.

Por su parte, el Cabildo de Gran Canaria prohíbe encender fuego en todo tipo de espacios abiertos. Igualmente, se cierran todas las áreas recreativas, zonas de acampada, albergues y zonas de descanso de la red de carreteras. También se prohíbe el acceso rodado y a pie por la carretera GC-216 de Artenara a Tamadaba desde el cruce de La Aldea, excepto a vecinos y servicios públicos, así como el uso de la zona de acampada de Llanos de la Mimbre y el área recreativa.

Se mantiene la suspensión temporal de todas las autorizaciones concedidas de quema de rastrojos, de pastos permanentes, de restos de poda, y de restos selvícolas y queda prohibida la introducción y uso de material pirotécnico.