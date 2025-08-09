Ola de calor en Canarias: estas son las temperaturas máximas previstas por islas para el domingo en el Archipiélago

Las temperaturas máximas superarán este domingo los 38 ºC en buen parte de Canarias y los 40 ºC en zonas de Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y con menor probabilidad, Tenerife, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) que indica que, en las áreas más afectadas de Gran Canaria, las mínimas podrán superar los 30 ºC y los 26 - 28 ºC en medianías.

Los cielos se esperan despejados, pero con calima que afectará principalmente a medianías, aunque la Aemet no descarta concentraciones significativas a nivel de superficie en Lanzarote y Fuerteventura.

En costas se espera viento flojo con predominio de la componente norte, y en medianías y zonas altas, viento del sur-sureste fuerte de madrugada, amainando a moderado el resto del día.

En cuanto a las condiciones del mar, pronostica viento del norte o noreste de fuerza 4 o 5, marejada o fuerte marejada disminuyendo al final a marejadilla, y mar de fondo del norte en torno a un metro. Además, se prevé calima en las aguas costeras de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.

Estas son las condiciones por islas para este domingo:

LANZAROTE

Despejado. Calima, afectando principalmente a zonas de interior, sin descartar concentraciones significativas en costas. Temperaturas mínimas en ligero ascenso, las máximas ascenso moderado o notable. Se alcanzarán 40 ºC en amplias zonas de interior. En costas, viento flojo con predominio del nordeste. En zonas de interior, fuerte del sureste con rachas muy fuertes de madrugada, amainando a flojo al final del día.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 24 39

FUERTEVENTURA

Despejado. Calima, afectando principalmente a zonas de interior, sin descartar concentraciones significativas en costas. Temperaturas mínimas en ligero ascenso, las máximas ascenso moderado o notable. Se alcanzarán 40 ºC en amplias zonas de interior. En costas, viento flojo con predominio del nordeste e intervalos de fuertes en la vertiente oeste. En zonas de interior, fuerte del sureste con rachas muy fuertes de madrugada, amainando a flojo al final del día.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 24 36

GRAN CANARIA

Despejado. Calima que afectará principalmente a zonas altas y medianías. Temperaturas mínimas en ligero a moderado ascenso, las máximas en moderado a notable ascenso. Se superarán los 40 ºC en el interior de la mitad sur de Gran Canaria y en la cuenca de Tejeda, en estas zonas, las mínimas podrán alcanzar 30 ºC. En medianías orientadas al norte, se podrán alcanzar los 38 ºC. En costas, viento flojo con predominio de la componente norte. En medianías y cumbres viento del sureste, fuerte de madrugada con rachas muy fuertes, que amainará a moderado y posteriormente flojo a lo largo del día.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 26 32

TENERIFE

Despejado, salvo intervalos matinales ocasionales en el litoral norte. Calima que afectará principalmente a zonas altas y medianías. Temperaturas mínimas en ligero a moderado ascenso y las máximas con ascensos moderados y localmente notables. No se descarta que las máximas alcancen los 40 ºC en zonas de interior especialmente las orientadas al sur y del área metropolitana, las mínimas en estas zonas podrán alcanzar los 28 ºC. En otras zonas de interior se podrán alcanzar los 38 ºC de forma generalizada. En costas, viento flojo con predominio de la componente norte. En medianías y cumbres viento del sureste moderado que amainará a flojo al final del día.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 25 37

Despejado. Calima que afectará principalmente a zonas altas y medianías. Temperaturas mínimas en ligero a moderado ascenso y las máximas con ascensos notables. En amplias zonas de interior se podrán alcanzar los 38 ºC, donde las mínimas podrán no bajar de 26 ºC. En costas, viento de flojo a moderado de componente norte. En medianías y zonas altas, del sureste moderado que amainará a flojo al final del día.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de La Gomera 26 34

Despejado, salvo intervalos matinales ocasionales en el litoral norte. Calima que afectará principalmente a zonas altas y medianías. Temperaturas mínimas en ligero a moderado ascenso y las máximas con ascensos moderados o notables. En amplias zonas de interior se podrán alcanzar los 38 ºC, donde las mínimas podrán no bajar de 26 ºC, especialmente en la zona de El Paso. En costas, viento de flojo a moderado con predominio de la componente norte. En medianías y cumbres viento del sureste moderado que amainará a flojo al final del día.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de La Palma 25 35

Despejado, salvo intervalos matinales ocasionales en el litoral norte. Calima que afectará principalmente a zonas altas y medianías. Temperaturas mínimas en ligero a moderado ascenso y las máximas con ascensos moderados o notables. En amplias zonas de interior se podrán alcanzar los 38 ºC, donde las mínimas podrán no bajar de 26 ºC. En costas, viento de flojo a moderado de componente norte. En medianías y zonas altas, del sureste moderado que amainará a flojo al final del día.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Valverde 22 32