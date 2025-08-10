Uno de cada cuatro residentes en Canarias no nació en España (y esta isla no capitalina es la que más concentra)

La foto demográfica de Canarias cambia a golpe de trimestre: la llegada de nuevos residentes nacidos fuera de España sostiene buena parte del crecimiento y reconfigura barrios, aulas y mercados laborales.

En ese contexto, el Archipiélago se consolida entre las comunidades con mayor peso de población nacida en el extranjero, casi uno de cada cuatro residentes.

Según la Estadística Continua de Población (ECP) del INE (datos provisionales a 1 de julio de 2025), el 23,6% de la población que vive en Canarias nació en el extranjero. Es una décima más de lo que venían apuntando los recuentos más recientes y confirma que el crecimiento demográfico del Archipiélago se apoya sobre todo en la llegada de población nacida fuera de España.

Hay que destacar que la ECP distingue dos categorías, por eso hay más personas nacidas en el extranjero que personas con nacionalidad extranjera, debido a las adquisiciones de nacionalidad española

Dónde se concentra

Dentro de las islas hay contrastes marcados. Fuerteventura encabeza el peso de nacidos fuera con el 39,4%, seguida de Lanzarote (34,4%), El Hierro (32,4%), La Gomera (26%), Tenerife (25,65%), La Palma (24,4%) y Gran Canaria (16,5%).

Los registros de la ECP muestran, además, que el incremento interanual de población canaria se explica prácticamente en su totalidad por los nacidos en el extranjero.

De dónde vienen

El patrón canario tiene una particularidad: el peso de América Latina. Con datos recientes de los organismos estadísticos regionales, Venezuela destaca como país de origen más frecuente entre los residentes nacidos fuera, seguida por Cuba y Colombia.

No obstante, el flujo trimestral a escala estatal que recoge la ECP sitúa a Colombia, Marruecos y Venezuela como principales nacionalidades de las nuevas llegadas, lo que también se refleja en el Archipiélago con cierto decalaje.

Otras comunidades

Con ese 23,6%, Canarias se mantiene entre las regiones con mayor proporción de nacidos fuera de España, pero por detrás de Baleares (28,7%), y en el entorno de Cataluña (25,5%), Madrid (25,4%) y Comunitat Valenciana (24,7%), según la última ECP.