La DGT alerta a los conductores para que gasten menos en gasolina: esto es lo que "hace que aumente el consumo de combustible"

A la hora de planificar un viaje, y más si es de largo recorrido, una de las principales preocupaciones de los conductores siempre es el gasto, tanto en peajes como en combustible. Y la gasolina, o el diésel, no son precisamente bienes de consumo que tengan un precio económico. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha querido aclarar un punto importante a los españoles al respecto, avisándoles de un factor que puede hacer que se dispare el consumo de combustible por parte de un vehículo.

De hecho, el combustible es un factor importantísimo a la hora de organizar un viaje en coche, o en cualquier otro vehículo que se mueva a motor. Y no solo por el tema económico, que evidentemente es fundamental por el precio del petróleo y cómo repercute en el bolsillo de los conductores. La escalada de precios en este bien siempre es algo que afecta de manera directa al bolsillo de los españoles.

Sin embargo, hay otros factores que también se deben tener en cuenta respecto al depósito de gasolina. Como, por ejemplo, planificar las paradas para repostar de forma estratégica, de tal manera que coincidan con una parada natural en el trayecto (para una comida, por ejemplo). Así, se evitará alargar en exceso el tiempo de llegada al destino.

El combustible, un motivo de multa de la DGT

Igualmente, no hay que olvidarse de que una buena planificación del repostaje hará evitar al conductor enfrentarse a uno de los mayores problemas a los que puede enfrentarse alguien con su coche: quedarse sin gasolina en mitad de una carretera, especialmente si se trata de una vía de alta velocidad, como una autovía o una autopista. Además del riesgo que supone para los pasajeros del propio coches y otros que circulen por la zona, no hay que olvidarse de que quedarse sin combustible en el depósito podría ser constitutivo de una sanción económica por parte de la DGT.

Por todo ello, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha querido dejar claro un punto que le interesa (y mucho) a los millones de conductores que circulan a diario por las carreteras españolas. Y es que hay un factor que es determinante para ajustar el gasto de gasolina o diésel.

Si bien el factor principal siempre lo constituirán las características del coche o el vehículo en cuestión, tales como el tamaño del mismo o la potencia de su motor, hay otras cuestiones en las que se puede incidir. Tal es el caso de la forma de conducir.

El aviso de la DGT para gastar menos en gasolina

Pero la DGT no se ha referido a la forma de conducir, sino que ha lanzado una pregunta con varias opciones, para luego despejar la incógnita. Y así la ha solucionado: "Circular con el vehículo muy cargado hace que aumente el consumo de combustible".

El combustible, un motivo de multa de la DGT

Igualmente, no hay que olvidarse de que una buena planificación del repostaje hará evitar al conductor enfrentarse a uno de los mayores problemas a los que puede enfrentarse alguien con su coche: quedarse sin gasolina en mitad de una carretera, especialmente si se trata de una vía de alta velocidad, como una autovía o una autopista. Además del riesgo que supone para los pasajeros del propio coches y otros que circulen por la zona, no hay que olvidarse de que quedarse sin combustible en el depósito podría ser constitutivo de una sanción económica por parte de la DGT.

Por todo ello, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha querido dejar claro un punto que le interesa (y mucho) a los millones de conductores que circulan a diario por las carreteras españolas. Y es que hay un factor que es determinante para ajustar el gasto de gasolina o diésel.

Si bien el factor principal siempre lo constituirán las características del coche o el vehículo en cuestión, tales como el tamaño del mismo o la potencia de su motor, hay otras cuestiones en las que se puede incidir. Tal es el caso de la forma de conducir.

El aviso de la DGT para gastar menos en gasolina

Pero la DGT no se ha referido a la forma de conducir, sino que ha lanzado una pregunta con varias opciones, para luego despejar la incógnita. Y así la ha solucionado: "Circular con el vehículo muy cargado hace que aumente el consumo de combustible".

Era esa la opción correcta a la pregunta de qué circunstancia aumenta el consumo de gasolina. Así pues, la carga de peso añadida que se le meta a un vehículo varía las prestaciones en cuanto a consumo de combustible.

Así, el dinero que se gaste en el depósito puede variar en función del número de pasajeros y peso en el maletero de un coche y, todavía en mayor medida, en función de la cantidad o volumen de mercancía que se transporte si se trata de un vehículo de carga.

De esta manera, el peso o la carga que se le meta al vehículo es otra cuestión importante a la hora de planificar un viaje.