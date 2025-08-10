Tiempo para el lunes en Canarias: la semana arranca con más calima y sigue la ola de calor
En la isla de Gran Canaria alcanzarán los 40 ºC, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet)
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha pronosticado para este lunes en Canarias calima, así como temperaturas máximas que alcanzarán los 37 ºC, salvo Gran Canaria donde se alcanzarán los 40 ºC, y mínimas que rondarán 27-25 ºC en las islas centrales y orientales.
Los cielos estarán despejados en general, pero la calima afectará principalmente a cumbres y medianías y de manera significativa a Lanzarote y Fuerteventura y extendiéndose a superficie.
El viento soplará moderado de componente norte, con intervalos de fuerte en zonas expuestas, donde no se descartan rachas muy fuertes.
En cuanto a las condiciones del mar, se espera viento del norte o noroeste de fuerza 3 a 5, salvo en Fuerteventura y Lanzarote, que será del este o sureste de 3 o 4, marejadilla o marejada, aumentando a fuerte marejada en las aguas costeras de Gran Canaria, así como calima en todas las islas.
Estas son las condiciones por islas para este lunes:
LANZAROTE
Despejado, salvo en costas del oeste donde se esperan intervalos nubosos. Calima afectando hasta nivel de superficie y con concentraciones significativas. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Máximas en descenso de moderado a notable, principalmente en la vertiente noroeste. Se alcanzarán 37 ºC en amplias zonas del interior este, sin descartar que se alcancen los 40 ºC localmente. En estas zonas las mínimas podrán alcanzar los 26 ºC. Viento flojo variable que tiende a moderado del noroeste por la mañana y ocasionalmente fuerte por la tarde.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):
Arrecife 26 37
FUERTEVENTURA
Despejado, salvo en costas del oeste donde se esperan intervalos nubosos. Calima afectando hasta nivel de superficie y con concentraciones significativas. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Máximas en descenso de moderado a notable, principalmente en la vertiente noroeste. Se alcanzarán 37 ºC en amplias zonas del interior este, sin descartar que se alcancen los 40 ºC localmente. En estas zonas las mínimas podrán alcanzar los 26 ºC. Viento flojo variable que tiende a moderado del noroeste por la mañana y ocasionalmente fuerte por la tarde en el litoral y vertiente sur de Jandía donde son probables las rachas muy fuertes.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):
Puerto del Rosario 26 34
GRAN CANARIA
Despejado, salvo en el litoral norte donde se esperan intervalos nubosos. Calima afectando principalmente a zonas altas y medianías. Temperaturas mínimas en ligero a moderado descenso, principalmente en la vertiente sur. Máximas con pocos cambios o en ligero descenso en la mitad norte. Se superarán los 40 ºC en el interior de la mitad sur y en la cuenca de Tejeda, en estas zonas, las mínimas podrán alcanzar 27 ºC. Viento moderado de componente norte, con intervalos de fuerte en extremos este y oeste, donde no se descartan rachas muy fuertes.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):
Las Palmas de Gran Canaria 24 29
TENERIFE
Despejado, salvo en el litoral norte donde se esperan intervalos nubosos. Calima afectando principalmente a zonas altas y medianías. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Se alcanzarán 37 ºC en amplias zonas de las vertientes sur y oeste, y los 34 ºC en medianías orientadas al norte. Las mínimas en medianías de la vertiente sur podrán alcanzar los 26 ºC. Viento moderado de componente norte con intervalos de fuerte en extremos nordeste y oeste, donde no se descartan rachas muy fuertes.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):
Santa Cruz de Tenerife 27 33
LA GOMERA
Despejado. Calima afectando principalmente a zonas altas y medianías. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso en las máximas. Se alcanzarán 37 ºC en medianías de las vertientes sur y oeste. Las mínimas en estas zonas podrán alcanzar los 25 ºC. Viento moderado de componente norte con intervalos de fuerte en extremos oeste y este, donde no se descartan rachas muy fuertes.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):
San Sebastián de La Gomera 24 31
LA PALMA
Despejado, salvo en costas, donde se esperan intervalos en las horas nocturnas. Calima afectando principalmente a zonas altas y medianías. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Se alcanzarán 37 ºC en medianías y zona del El Paso. Viento moderado de componente norte.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):
Santa Cruz de La Palma 23 29
EL HIERRO
Despejado, salvo en el norte, donde se esperan intervalos nubosos durante las horas nocturnas. Calima afectando principalmente a zonas altas y medianías. En amplias zonas de interior se podrán alcanzar los 37 ºC. Viento moderado de componente norte con intervalos de fuerte en extremos nordeste y oeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):
Valverde 19 32
