El 15% de los golpes de calor provoca la muerte, a pesar de recibir asistencia médica

El 15% de los casos de golpes de calor deriva en la muerte de las personas afectadas, a pesar de que reciban atención médica. Así lo pone de manifiesto Elena López, jefa del servicio de Epidemiología y Prevención de la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS), que también recuerda la importancia de seguir las medidas de prevención.

Según los datos del sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III, el pasado julio se produjeron en Canarias 37 muertes por calor, 31 más que en el mismo período de 2024, si bien hasta el pasado 6 de agosto –fecha de la última actualización– no se habían reportado nuevos decesos por estas causas. Agosto de 2024 cerró con un fallecimiento en el Archipiélago por las altas temperaturas.

«Cuando hay una ola de calor, en el cuerpo humano se pueden producir una serie de mecanismos fisiológicos que parten, normalmente, de un estado de deshidratación, ya que se pierden agua y electrolitos. Esto provoca sed, una sensación de malestar general, e incluso, alteraciones gastrointestinales», explica López.

Si esta sintomatología avanza, puede derivar en un síncope o un desmayo. No obstante, la transición de unos síntomas leves a fases más graves puede producirse de forma rápida. «Puede desembocar en lo que conocemos como golpe de calor, que se caracteriza por presentar fiebre superior a los 40 grados, piel caliente y enrojecida –incluso sin sudoración–, y pulso acelerado, lo que en ocasiones conduce a convulsiones, alucinaciones o alteraciones del comportamiento. Por tanto, la evolución hacia un desenlace fatal es relativa», detalla la experta.

Sin embargo, las complicaciones también pueden producirse de forma indirecta. De hecho, el calor tiene la capacidad de agravar los problemas de salud preexistentes como las afecciones cardíacas o respiratorias. Otros grupos vulnerables incluyen a los pacientes diabéticos, los enfermos renales, las personas con patologías digestivas inflamatorias u obesidad, y aquellas que siguen un tratamiento con diuréticos, laxantes, neurolépticos -antipsicóticos-, anticolinérgicos o benzodiacepinas, pues producen efectos que las exponen más a los peligros del calor. «A estos perfiles se añaden la población que trabaja al aire libre, la que carece de condiciones de aislamiento térmico en el hogar, los niños menores de cinco años, las personas mayores de 65 años y las mujeres embarazadas», anota la especialista.

Al listado se suman los turistas y todas las personas que practican senderismo o actividades deportivas durante episodios de calor extremo, como el castiga a las Islas desde el viernes.

Efecto acumulativo

Ahora bien, ¿qué ocurre si el calor persiste de noche? Según la profesional, las altas temperaturas nocturnas impiden que el cuerpo se recupere de forma adecuada, lo que las hace tan peligrosas como las diurnas. «Esto provoca un efecto acumulativo. Además, la falta de descanso compromete el sistema inmunológico y debilita la respuesta fisiológica del organismo», señala.

Para minimizar los riesgos, la facultativa recomienda seguir una serie de medidas que se dividen en tres bloques. El primero de ellos presta atención a la hidratación. «Para evitar deshidratarnos, es muy importante beber agua de forma frecuente y no esperar a tener sed. También hay que descartar la cafeína, el alcohol y las bebidas muy azucaradas, ya que favorecen más la deshidratación», afirma. Asimismo, aconseja restringir la ingesta de comidas muy grasas y copiosas, y aumentar el consumo de verduras y frutas para ayudar a regular la cantidad de sales minerales.

El segundo bloque pone el foco en cómo protegerse del calor. «En esta ocasión, el episodio de altas temperaturas ha coincidido con la llegada de calima, que se quedará unos días, pero las medidas aplicadas para combatir el calor también resultan efectivas frente a este fenómeno», comenta Elena López.

Así, en los espacios al aire libre, es necesario buscar lugares frescos a la sombra, evitar la exposición solar en las horas centrales del día, usar sombreros, gafas, protección solar y reducir la actividad física. «En los interiores, hay que aprovechar los momentos en los que son más bajas las temperaturas para ventilar y refrescar las estancias y, por supuesto, prescindir del uso de aparatos domésticos que generan calor», agrega la responsable del citado departamento.

El tercer bloque se centra en la importancia de proteger a las personas más vulnerables. «Aunque nadie está exento de sufrir un golpe de calor, es fundamental cuidar a la población que presenta más factores riesgo», concluye la epidemióloga.