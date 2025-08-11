Ayoó de Vidriales está confinada
Evacúan a los vecinos de la localidad zamorana de Congosta por el incendio
Preocupación e incertidumbre ante la evolución de las llamas
Eva Ponte
Preocupación de los vecinos de Ayoó de Vidriales confinados en sus domicilios por recomendación oficial por la situación en la que se encuentran estos pueblos ante el fuego de Molezuelas de la Carballeda que evoluciona con mucha facilidad por el fuerte viento y la masiva emisión de pavesas.
El alcalde de Ayóo de Vidriales, David Martínez, expresa la preocupación de los vecinos porque asegura “estamos aquí entre dos fuegos. Es una situación muy difícil, todo es monte y todo está ardiendo”. David explica que están siguiendo las recomendaciones de Delegación “que está en continuo contacto con nosotros. Nos han pedido que estemos en casa, sin salir”, señala. Según lo que está viviendo en el pueblo explica que “estamos a la espera, porque esto está empeorando y no vemos una solución a corto plazo”, lamenta.
En Congosta la situación es tal que el pueblo ha tenido que ser evacuado ante la amenaza de las llamas. Antes de ser trasladados al centro de usos múltiples de Camarzana de Tera, la alcaldesa, Visitación Peral, lamentaba la "desinformación" e "incertidumbre" entre la población y el estado general de alteración por estar "rodeados de fuego", que se ha reactivado y alcanzado incluso zonas del pinar cercanas. "Tenemos tres focos, uno por cada lado del pueblo”, aseguraba.
- Defensa cambia sus planes: el primer Eurofighter no llegará a Canarias
- La ola de calor se intensifica con alerta por calima y se cancelan actos festivos en Gran Canaria
- No es vasco: la historia del nombre canario que triunfa más en Barcelona que en las Islas
- El nuevo delantero de la UD Las Palmas llega el martes y un Spiderman en Barranco Seco
- Miles de personas presencian la quema de Fuegos Artificiales de las Fiestas de San Lorenzo
- El menor que tuvo un accidente grave en La Laja es de Telde y sigue en la UCI
- Islote de Lobos, la joya natural malherida
- Italia se sirve en el Carrizal: el rincón de horno de leña que conquista con cada bocado