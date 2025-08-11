El síndrome de la impostora, una voz silenciosa y persistente

Una voz silenciosa y persistente, que a menudo se esconde en el corazón de muchas mujeres, susurra: «No eres lo suficientemente buena». Esa voz tiene un nombre: el síndrome de la impostora. Sin embargo, llamarlo «síndrome» lo convierte en una patología individual, algo que nosotras, como mujeres, tenemos que «superar» o «curar» solas. Es hora de dejar de verlo como un defecto personal y empezar a entenderlo como lo que realmente es: una herida colectiva.

Aunque afecta tanto a hombres como a mujeres, los estudios han demostrado una disparidad impactante. Se estima que hasta el 70% de las personas experimentarán el síndrome de la impostora en algún momento de su vida, pero las mujeres lo sufren con mayor frecuencia e intensidad. Mientras que los hombres suelen atribuir su éxito a sus propias habilidades, las mujeres tienden a atribuirlo a la suerte o a factores externos. Esta diferencia no es casual, sino un reflejo de las expectativas de género arraigadas en nuestra sociedad.

Desde una perspectiva feminista, el síndrome de la impostora es una manifestación de la misoginia sistémica. Crecemos en un mundo que constantemente cuestiona nuestra capacidad, nuestra inteligencia y nuestro valor.

Se nos educa para ser humildes, para no ocupar demasiado espacio, para no brillar demasiado. Se nos enseña a ser perfectas, y cuando no lo somos, la culpa recae sobre nosotras. El famoso dicho «las mujeres no tienen que ser perfectas, tienen que ser auténticas» suena a liberación, pero la realidad es que el mundo nos exige la perfección mientras nos castiga si la alcanzamos.

En la infancia, los mandatos de género construyen de manera profunda nuestros significados e interpretaciones del mundo y de nosotras mismas. Desde muy temprana edad, se nos asignan roles y expectativas que moldean nuestra percepción de lo que significa ser mujer. Aprendemos qué es «apropiado» y qué no lo es, qué debemos valorar y cómo debemos comportarnos. Estas directrices, a menudo sutiles pero omnipresentes, nos enseñan a internalizar una serie de creencias sobre nuestra valía, nuestras capacidades y nuestro lugar en la sociedad.

Cuando una mujer llega a una posición de poder o a un espacio tradicionalmente dominado por hombres, la presión se incrementa. Y si falla, el fracaso se convierte en una prueba de que «no soy válida para esto». La socióloga y autora Jessamy Stursberg lo explica maravillosamente cuando dice que el síndrome de la impostora es la internalización de las expectativas patriarcales. No es un defecto en nosotras, sino un reflejo de las narrativas culturales que nos rodean.

Pero hay una capa aún más profunda y dolorosa en esta herida que la podemos comprender desde desde el enfoque sensible al trauma. Para muchas de nosotras, la sensación de ser una impostora no solo viene de los mensajes culturales, sino de experiencias de vida traumáticas.

El trauma nos enseña a desconfiar de nosotras mismas. Nos enseña que el mundo es un lugar inseguro y que nuestra propia percepción de la realidad puede ser cuestionada. Nos enseña a autocensurarnos, a minimizar nuestros logros y a mantenernos pequeñas para estar a salvo. Si crecimos en un hogar donde nuestros logros eran constantemente minimizados o ignorados, si fuimos víctimas de abuso o violencia, si nuestras voces fueron silenciadas, el síndrome de la impostora se convierte en un mecanismo de supervivencia. Es la forma en que nuestro cerebro nos protege de volver a ser lastimadas.

El psiquiatra y experto en trauma Bessel van der Kolk, en su obra El cuerpo lleva la cuenta, nos muestra cómo el trauma se aloja en el cuerpo y la mente, afectando nuestra autoestima y nuestra capacidad para sentirnos seguras en nosotras mismas. La duda persistente sobre nuestro propio valor no es una debilidad, sino la huella de un dolor no procesado

Entonces, ¿cómo empezamos a sanar esta herida? Primero, reconociéndola. No se trata de «superar» el síndrome de la impostora, sino de abrazar nuestra vulnerabilidad y entender de dónde viene. Se trata de cuestionar los mensajes que nos dicen que no somos suficientes y de desafiar las estructuras que los perpetúan. Necesitamos crear espacios seguros donde podamos «ser» sin juicio. Es vital buscar la compañía y el apoyo de otras mujeres que entienden esta lucha, porque la solidaridad es una medicina poderosa. Y, por supuesto, si la sensación de impostora está ligada a una experiencia difícil que ha dejado huella (experiencia traumática), es fundamental buscar ayuda profesional, para que podamos recuperar la confianza en nosotras mismas.

Quizás, esta búsqueda de la perfección que internalizamos no es más que una forma segura de no ser juzgadas, de evitar la crítica y el riesgo. Posponer tareas, por ejemplo, podría ser una manera de no exponernos, de protegernos del posible fracaso o del juicio ajeno.

El síndrome de la impostora no es un problema individual, es una manifestación de una sociedad patriarcal y de las cicatrices que nos ha dejado. Es hora de dejar de luchar solas contra esa voz y empezar a sanar juntas. Porque no somos impostoras. Somos merecedoras de todo lo que hemos logrado. Y es hora de que lo creamos.

Marisol Bardón es Psicóloga y portavoz del Colegio Oficial de Psicología de Santa Cruz de Tenerife