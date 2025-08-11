Un viaje al cerebro de las orcas para mejorar su conservación

A pesar de su pequeño tamaño, la glándula pituitaria o hipófisis gobierna funciones vitales en los mamíferos y aporta una gran información sobre el estado de gran parte del cuerpo. En las orcas su anatomía era territorio desconocido, pero un estudio del Instituto Universitario de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria (IUSA) de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), desarrollado por la doctoranda Paula Alonso Almorox, la ha diseccionado y descrito por primera vez con un nivel de detalle que abre nuevas vías para evaluar la salud, el bienestar y la conservación de estos cetáceos.

Publicado en la revista Frontiers in Neuroanatomy, dentro del Research Topic New Insights in Marine Mammal Neurosciences, el trabajo ha contado con la colaboración de la Fundación Loro Parque, poniendo a disposición ejemplares de orcas fallecidas, lo que ha posibilitado estudiar directamente tejidos de acceso extremadamente limitado en condiciones naturales.

Alonso ha pasado el último año y medio explorando los cerebros de esos mamíferos buscando “la glándula maestra” que regula respuestas endocrinas y hormonales, desde el metabolismo, a la reproducción, la temperatura o la regulación del eje de respuesta al estrés. “Es decir, la glándula pituitaria te dice: estrésate que estás fatal; oye, estás muy tranquilo, relájate”, ilustra Alonso.

Forma parte del sistema neuroendocrino, “un gran olvidado, sobre todo en la medicina veterinaria, ya que es bastante complejo”, que se encarga de regular “la parte hormonal, nerviosa y cómo el cuerpo procesa información sobre bienestar, estrés o salud”. Esa complejidad radica también en que las glándulas que lo componen son pequeñas y están integradas en el cerebro, lo que dificulta su estudio.

Aunque inicialmente exploró también la glándula pineal, relacionada con los ritmos circadianos, decidió centrar su tesis en la hipófisis, atraída por sus funciones y por un vacío de conocimiento: en orcas no existía ni siquiera una descripción anatómica previa. El equipo del IUSA puso a punto la metodología con delfines, más accesibles gracias a la red de varamientos en Canarias, y una vez afinadas las técnicas, dio el salto a las orcas, una especie de la que es extremadamente difícil obtener muestras frescas.

Estrés

Conocer el funcionamiento de la glándula permite evaluar la situación de las orcas, es decir, si está sometido a un estrés crónico por la actividad humana, por la contaminación o por los cambios en el ecosistema. Incluso permite indagar en las causas reproductivas, puesto que a niveles muy altos de ciertos contaminantes, hay una disminución de la tasa de éxito reproductiva. Alonso asegura que este tipo de estudio se puede extrapolar a otros cetáceos y "sería muy interesante poder conocer cómo están las hipófosis de las ballenas", ya que están "expuestas a muchas presiones, como el tráfico de barcos o la pesca".

"Entender cómo funciona la hipófisis, todas las glándulas endocrinas o neuroendocrinas en conexión con el cerebro nos puede ayudar muchísimo a entender cómo una población dentro de un ecosistema se está desarrollando y ayudar a su conservación", detalla Alonso. La investigación ha sido dirigida por el profesor Antonio Fernández y financiada por la Fundación la Caixa. Alonso es la primera becaria doctoral de esta entidad en la ULPGC y, a su vez, la primera veterinaria en recibir esta oportunidad en el ámbito nacional.

La investigadora reconoce que estos tres años de tesis han sido un aprendizaje intenso. “He pasado de técnicas básicas de disección a la microscopía electrónica, que te permite ver los organitos dentro de una célula”, relata.