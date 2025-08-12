Malas noticias para los trabajadores: la Seguridad Social endurece las condiciones para pedir la baja laboral

Las bajas médicas son un quebradero de cabeza para todas las partes implicadas: la persona afectada, la empresa y el Estado. Muchas veces, cuando se produce una situación laboral de este tipo, se ponen a prueba las relaciones humanas existentes en el entorno, sobre todo entre empleados y jefes.

Para eliminar este tipo de discrepancias, y para favorecer al trabajador, el Gobierno de España impuso que, a partir de abril del año pasado, los trabajadores ya no tienen la obligación de compartir sus partes de baja médica con sus empresas.

Más bajas laborales que nunca

Según un informe realizado conjuntamente por Umivale Activa y el Ivie, en 2023 se registraron en España más de 450 bajas laborales por cada 1.000 trabajadores. Esta cantidad, que ha marcado un récord, se alinea con otro dato ofrecido por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS): ocho millones de personas estuvieron de baja médica el año pasado.

Todo esto hace que las bajas laborales se conviertan en el segundo gasto más importante de la Tesorería General de la Seguridad Social tras las pensiones. En total, más de 14.000 millones de euros dedicados a ayudar a las empresas y trabajadores en este trámite.

Nuevos cambios para pedir la baja laboral

Con estos datos sobre la mesa, el Gobierno ha mostrado su preocupación, ya que duda de la veracidad de muchas de estas bajas. Por ello, la Seguridad Social ha implantado una nueva estrategia para tener un control más exhaustivo de la situación. En este sentido, la administración está pidiendo a las empresas información exacta y detallada sobre el puesto de trabajo de cada empleado, además de las tareas que realiza.

De este modo, el Estado puede controlar de manera más minuciosa la baja de cada empleado para entender y verificar las limitaciones derivadas de la enfermedad y cómo afectan a sus funciones.

En cualquier caso, esta medida es independiente al trabajador, ya que no implica que tenga que hacer algún papeleo extra.

Quién paga las bajas laborales en España

En el caso de los trabajadores por cuenta ajena, y en líneas generales, el pago lo efectúa la empresa con la misma periodicidad que los salarios. En otros casos, como en los de enfermedad común o lesión fuera del ámbito laboral, la primera quincena del mes corre a cargo de la empresa, mientras que la segunda se encarga de pagar el Instituto Nacional de la Seguridad Social o la mutua correspondiente.

Luego, en los trabajadores autónomos, la cuantía de la baja la realiza la mutua o la gestora correspondiente que haya contratado el empresario.

Agencia ATLAS / Foto: EFE

Cuál es la cantidad a recibir en caso de baja laboral

La legislación actual dice que los trabajadores de baja perciben un porcentaje menor al total de su salario normal. Sin embargo, esta cantidad varía en función del motivo de la baja o de los días: