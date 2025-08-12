Pacientes del Hospital Insular denuncian temperaturas insoportables en las habitaciones

Pacientes ingresados en el Hospital Insular de Gran Canaria han denunciado las bochornosas temperaturas que sufren en las habitaciones, especialmente en varias zonas de la planta 5. Según relatan, la situación se ha vuelto insostenible en las últimas semanas, coincidiendo con el aumento de las temperaturas exteriores.

El problema se agrava debido a que todas las ventanas del centro permanecen selladas por motivos de seguridad, lo que impide la ventilación natural de las estancias. Ante la falta de soluciones técnicas por parte de la administración, las familias de los propios enfermos se han visto obligadas a traer ventiladores desde sus hogares para intentar paliar el calor que padecen los pacientes.

Miembros del personal sanitario, que prefieren mantenerse en el anonimato por temor a represalias, aseguran con preocupación que el sistema de climatización de esta área lleva más de cuatro años averiado, sin que se haya acometido su reparación definitiva.

Actuación urgente contra los calores del Insular

Pacientes y familiares reclaman una actuación urgente por parte de la gerencia del hospital y de las autoridades sanitarias competentes, recordando que el calor excesivo no solo genera incomodidad, sino que puede suponer un riesgo añadido para la salud de personas hospitalizadas, muchas de ellas con patologías graves.

“Es inhumano que, en un centro hospitalario, donde el trato de todo su personal es magnífico y donde se trabaja duramente por primar el bienestar del paciente, se tolere esta situación durante tanto tiempo”, lamenta uno de los afectados.

La zona de medicina interna es la principal afectada donde los pacientes recurren a mantener abiertas las puertas durante la noche para hacer las madrugadas más llevaderas.

Graves deficiencias y más personal

Este extremo es un ejemplo más de las graves deficiencias de las instalaciones del Hospital Insular de Gran Canaria, algo que contrasta mucho con la calidad humana y la dedicación que brindan los profesionales sanitarios. Unos trabajadores que reconocen abiertamente que no sólo existen carencias en las infraestructuras, sino que se necesita mucho más personal.

"Este recinto sanitario, en concreto en el ala de Urgencias, los niveles de saturación de pacientes son demenciales y reafirma la urgente necesidad de construir un nuevo hospital para poder dar abasto y cubrir las necesidades de los enfermos", sostienen varios médicos y enfermeros consultados.