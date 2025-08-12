¿Cuándo es el próximo ‘puente’ en Canarias?: todas las fechas en lo que resta de este 2025

El verano es, sin duda, una de las épocas más esperadas del año en Canarias y en el resto de España. La combinación de descanso laboral y escolar, el buen clima y las numerosas opciones de ocio hacen de este período un momento ideal para desconectar, dedicar tiempo a la familia y buscar nuevas experiencias.

Agosto es el mes por excelencia para irse de vacaciones, aunque cada vez más hay personas que prefieren tomarse un descanso antes o después de esa mensualidad para relajarse porque hay menos aglomeraciones de personas en los destinos vacacionales.

Incluso, además del periodo vacacional anual, los fines de semana largos o los 'puentes' son otros de los momentos del año, aunque breves, para disfrutar de un respiro.

¿Qué hacer durante las vacaciones?

El motivo principal por el que tantas personas aguardan con ilusión las vacaciones estacionales radica en la oportunidad que ofrecen para descansar tras meses de trabajo o estudio. Este paréntesis ayuda a reducir el estrés, mejora la salud física y mental, y permite volver a las obligaciones cotidianas con mayor energía y motivación.

Otro aspecto relevante es la oportunidad de viajar y explorar nuevos lugares. El verano invita a disfrutar de espacios naturales, como las playas o la montaña, así como a descubrir el patrimonio de las ciudades y sumergirse en otras culturas y tradiciones.

Además, las vacaciones facilitan pasar tiempo de calidad con familiares y amigos, fortaleciendo vínculos y creando recuerdos únicos. También ofrecen la posibilidad de escapar de la rutina diaria y mejorar el estado de ánimo gracias al ocio, el descanso y las actividades placenteras.

Por otro lado, muchas personas aprovechan este tiempo para reflexionar sobre sus objetivos personales, avanzar en proyectos o probar algo nuevo, lo que favorece el desarrollo personal y el bienestar general.

¿Qué es un ‘puente’ y cómo afecta a Canarias?

En el calendario laboral español, los llamados "puentes" o fines de semana largos se producen cuando un día festivo cae cerca de un fin de semana, permitiendo disfrutar de más días consecutivos de descanso. En Canarias, al igual que en el resto de España, estos periodos son muy esperados y suelen aprovecharse para viajar o hacer planes en familia.

Estos serán los próximos puentes en 2025

Asunción de la Virgen: El 15 de agosto, festivo nacional, cae en viernes y garantiza un fin de semana largo. Este día es de gran importancia cultural y religiosa (se celebra la Asunción de la Virgen al cielo) en toda España y muchas localidades están de fiesta este día. Dos de las más destacadas en Canarias son La Candelaria (Tenerife), el 15 de agosto es el día principal de las Fiestas en Honor a Nuestra Señora de Candelaria, con misa y parada militar; y la Virgen de Guía (Gran Canaria) con misa, posterior procesión y batalla de flores.

Día de la Hispanidad : El 12 de octubre cae en domingo, por lo que algunas comunidades autónomas han trasladado la fiesta del día de la Hispanidad y la Virgen del Pilar al lunes posterior (13 de octubre) mientras que otras han optado por escoger otra fecha para incluir en sus calendarios.

: El 12 de octubre cae en domingo, por lo que algunas comunidades autónomas han trasladado la fiesta del día de la Hispanidad y la Virgen del Pilar al lunes posterior (13 de octubre) mientras que otras han optado por escoger otra fecha para incluir en sus calendarios. Día de la Constitución y de la Inmaculada Concepción: El 6 de diciembre cae en sábado. Al sumarse el domingo 7 y el lunes 8 (festivo por la Inmaculada Concepción), se podrá disfrutar de un puente extenso cerca de final de año.

El 6 de diciembre cae en sábado. Al sumarse el domingo 7 y el lunes 8 (festivo por la Inmaculada Concepción), se podrá disfrutar de un puente extenso cerca de final de año. Día de Todos los Santos: El 1 de noviembre será sábado, lo que podría implicar, según los acuerdos laborales y autonómicos, algún puente adicional.

El 1 de noviembre será sábado, lo que podría implicar, según los acuerdos laborales y autonómicos, algún puente adicional. Navidad: 25 de diciembre.

Festivos por cada isla de Canarias

Al margen de los festivos de carácter nacional y autonómico, cada municipio elige dos festivos locales y cada isla añade un festivo insularen días diferentes.

Dependiendo del día de la semana en el que caiga cada año, se podrá hacer 'puente' o un fin de semana largo. Son los siguientes:

Fiestas específicas por isla:

Tenerife : 3 de febrero (Virgen de Candelaria)

: 3 de febrero (Virgen de Candelaria) El Hierro : 5 de julio (Bajada de la Virgen de los Reyes)

: 5 de julio (Bajada de la Virgen de los Reyes) La Palma : 5 de agosto (Nuestra Señora de Las Nieves)

: 5 de agosto (Nuestra Señora de Las Nieves) Fuerteventura : 19 de septiembre (Nuestra Señora de la Peña)

: 19 de septiembre (Nuestra Señora de la Peña) Gran Canaria : 8 de septiembre (Nuestra Señora del Pino)

: 8 de septiembre (Nuestra Señora del Pino) Lanzarote y La Graciosa : 15 de septiembre (Nuestra Señora de Los Volcanes)

: 15 de septiembre (Nuestra Señora de Los Volcanes) La Gomera: 6 de octubre (Nuestra Señora de Guadalupe)

Cómo organizar tu tiempo y disfrutar al máximo

Aprovechar los puentes requiere de planificación, especialmente para quienes desean viajar o participar en actividades familiares.

El 2025 viene cargado de oportunidades para planificar descansos gracias a varios 'puentes' destacados, tanto nacionales como autonómicos. Consultar el calendario y organizarse con tiempo será clave para aprovechar al máximo estos días libres y potenciar el bienestar personal y familiar.