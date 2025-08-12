Así sorprendió Loctite en Canarias con su evento “Nada es imposible”

¿Puede un adhesivo ser tan fuerte como para sostener a una persona en el aire? Loctite, marca Nº1 en adhesivos en España (Fuente: GfK, 2024), lo demostró en directo durante su evento “Nada es Imposible”, celebrado en el Centro Comercial Alisios de Las Palmas.

El momento más impactante fue la demostración Hanging Man, en la que el influencer Raúl Peña (@raulmagic_) fue suspendido boca abajo usando exclusivamente Loctite SuperGlue-3, certificando la fuerza, rapidez y resistencia del producto.

Los asistentes disfrutaron de un gran stand interactivo con una ruleta de premios por seguir la nueva cuenta de Instagram @loctitesuperglue3_es, y de la zona de Café Repair, donde pudieron diseñar su propia bolsa (pegando incluso las asas) y decorar gorras con parches; todo con el poder adhesivo de Loctite.

La jornada contó además con la animación del influencer canario Javier Wiott (@mrwiott), quien mantuvo al público animado, y la sorpresa de varios trucos de magia en vivo por parte de Raúl Peña.

El espectáculo fue retransmitido en directo en la gran pantalla del centro comercial, para que todos los visitantes – incluso desde otras plantas – pudieran presenciar una experiencia única. Con esta acción, Loctite refuerza su liderazgo en el mercado y demuestra que la creatividad, la innovación y la resistencia van de la mano.

Porque con Loctite, lo difícil se vuelve posible.

