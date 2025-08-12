Sorteos
Sorteo Euromillones del martes 12 de agosto de 2025
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del martes 12 de agosto de 2025 corresponde a la formada por los siguientes números: 18, 28, 42, 46 y 48 y las estrellas 3 y 9.
El código del Millón ha sido el SCP77013.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- No es vasco: la historia del nombre canario que triunfa más en Barcelona que en las Islas
- Defensa cambia sus planes: el primer Eurofighter no llegará a Canarias
- Islote de Lobos, la joya natural malherida
- Doce detenidos en una operación antidroga en Las Palmas de Gran Canaria y Arucas
- Las dos vecinas de Telde fallecidas en un accidente en León predicaban por la Península
- ¿Hasta cuándo durará el calor en Canarias?
- Las Palmas de Gran Canaria paraliza la actividad de una decena de viviendas vacacionales irregulares
- Dos vecinas de Telde mueren en un accidente en León durante sus vacaciones