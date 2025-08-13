Baja el calor, pero persiste el malestar en el Insular-Materno

A pesar de que las altas temperaturas han descendido en los últimos días en la capital grancanaria, el calor sigue incomodando al personal y a los pacientes del Complejo Hospitalario Universitario Insular- Materno Infantil. Según informó este miércoles la Dirección Gerencia, dos de las seis máquinas enfriadoras de las que dispone el recinto han sufrido una avería. ¿La causa? Una sobrecarga provocada por la ola de calor que castiga a las Islas desde el pasado viernes y que afecta, sobre todo, a las plantas más altas de los edificios y a zonas asistenciales sensibles como el área de Neonatos. Ante esta circunstancia, muchos familiares de los enfermos que se encuentran ingresados en las camas de agudos se han visto obligados a comprar ventiladores para poder afrontar las condiciones climáticas.

«Mi hija ingresó el 4 de agosto en la segunda planta, en la zona de quirófanos, como consecuencia de una hernia. Allí, el aire acondicionado funcionaba muy bien, pero dos días después la trasladaron a la planta 10 y la situación cambió por completo. El calor es insoportable y no se pueden abrir las ventanas», cuenta Juan González.

Tal y como relata este vecino de la localidad grancanaria de El Carrizal, el fin de semana fue «insoportable». De hecho, el sábado tuvo que comprarle un ventilador a su hija para que pudiera soportar las altas temperaturas. «Hay que tener en cuenta que comparte habitación con otra persona y que las dos reciben visitas. Esto hace que aumente aún más la sensación de calor en la estancia», comenta.

Personal

Las condiciones ambientales también afectan al personal del hospital, que lamenta no disponer de herramientas para poder solucionar el conflicto. «Ahora ha bajado un poco la temperatura, pero el calor sigue incomodando a los profesionales y a los pacientes. No se puede permitir que ocurra esto en un centro sanitario y que no se tomen medidas urgentes», defiende González.

Joaquín Andújar es otro de los pacientes que ha sufrido las consecuencias de esta avería. Ingresó el jueves en Urgencias y, un día después, fue derivado al área norte de la quinta planta -dedicada a Neumología- . Desde entonces, ha tenido que soportar las molestias del calor, además de lidiar con sus problemas respiratorios. «Mi hermana me compró el sábado un ventilador porque aquí no funciona el aire acondicionado. Lo tengo encendido las 24 horas, ya que estamos en un espacio cerrado. Para colmo, el sol impacta con mucha fuerza en esta parte», manifiesta este hombre de 57 años, que reside en la capital grancanaria.

Para Andújar, «no es de recibo» que el problema no se haya resuelto todavía, y más aún cuando afecta a plantas tan delicadas como Neumología. «El personal se ha portado muy bien durante todo este tiempo y también está sufriendo las consecuencias. Hay que hacer algo ya», reivindica.

Mientras tanto, la Dirección Gerencia ha priorizado garantizar el flujo de aire acondicionado en las zonas asistenciales más sensibles y en los espacios de atención a los pacientes. Además, ha repartido equipos portátiles de ventilación y refrigeración en estas áreas.

Sin colapso en Urgencias

Según comunicó este miércoles a este medio el órgano de gestión del complejo, el servicio de Urgencias del Hospital Insular opera dentro de la normalidad y no se ha producido un incremento de la actividad asistencial en los últimos días.

Por su parte, la Asamblea 7 Islas ha emitido un escrito a las consejeras de Sanidad y Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias en el que solicita activar un plan de contingencia ante las olas de calor en los centros sanitarios públicos y las residencias de mayores.

«Estos episodios duran cada vez más tiempo, por lo que los hospitales y los centros sociosanitarios tienen que estar preparados para que no sufran ni los pacientes ni los trabajadores», asevera Octavio Sánchez, portavoz de la citada agrupación sindical.

A su juicio, es «fundamental» realizar una inversión para mejorar las instalaciones de los sistemas de aire acondicionado en estos espacios, si bien insiste en que la actuación debe ser más urgente en los hospitales Insular, Nuestra Señora de Candelaria y Universitario de Canarias. «Estos centros son muy antiguos, y el problema que estamos viviendo no es nuevo. Irá a peor si no actúa a tiempo, ya que las temperaturas serán cada vez más devastadoras», concluye Sánchez.