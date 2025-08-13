Fred Olsen Express reafirma su compromiso con la concienciación y prevención de incendios en Canarias

Coincidiendo con el segundo aniversario del incendio forestal iniciado en Arafo, Tenerife, el 15 de agosto de 2023, Fred. Olsen Express reafirma su compromiso con la prevención de incendios y la concienciación ambiental en Canarias. La compañía continúa colaborando activamente en la difusión de contenidos informativos y campañas de sensibilización en coordinación con entidades públicas y sociales.

Como parte de este compromiso, la naviera mantiene su colaboración con la organización Fénix Canarias y el Cabildo de Tenerife en el proyecto Tótems Tenerife, que documenta la evolución del suelo afectado por el gran incendio de 2023 mediante fotografías ciudadanas recogidas en puntos estratégicos de senderos y miradores.

Además, este 2025, Fred. Olsen Express se ha sumado a la campaña de concienciación del SEPRONA (Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil), centrada en la prevención de incendios forestales y el respeto por el entorno natural, especialmente durante los meses de mayor riesgo. Esta colaboración permite amplificar el alcance del mensaje preventivo a través de los canales digitales y las pantallas de toda la flota, alcanzando a miles de pasajeros cada día.

“La conectividad marítima no solo une islas, sino también voluntades. Como empresa canaria, sentimos que tenemos la responsabilidad de participar activamente en la protección del territorio que nos rodea, no solo actuando ante las emergencias, sino también contribuyendo a evitarlas”, señala Juan Ignacio Liaño, director de Flota de Fred. Olsen Express.

Del mar al monte: transporte esencial ante emergencias

Desde su origen en 1974, Fred. Olsen Express ha estado al servicio de la sociedad canaria no solo como medio de transporte, sino como actor clave en momentos de emergencia. Durante el incendio de 2023, la compañía puso a disposición de las instituciones sus barcos para facilitar el desplazamiento de efectivos de seguridad, emergencias, vehículos y recursos logísticos.

La naviera también ha colaborado en otras situaciones críticas, como los incendios de 2019 en Gran Canaria o la erupción del volcán de La Palma en 2021, o durante los meses más complejos de la pandemia por COVID-19, donde el transporte marítimo fue fundamental para el abastecimiento y traslado de bienes esenciales.

A lo largo de su historia, también ha realizado viajes extraordinarios por motivos médicos o para el transporte de animales de gran tamaño, mostrando su capacidad de respuesta ante las necesidades reales de los habitantes del archipiélago.

Concienciar para prevenir

Desde hace tres años, la naviera promueve campañas divulgativas sobre prevención y actuación frente a incendios forestales, que se proyectan en las pantallas de toda su flota. Con más de 22.000 viajes anuales y una previsión de más de 3,7 millones de pasajeros durante 2025, estas acciones buscan informar y sensibilizar a la ciudadanía sobre los riesgos del fuego y las buenas prácticas en el entorno natural.

“Seguiremos colaborando en todas las iniciativas que fomenten la protección del medioambiente, el respeto por nuestro territorio y la seguridad de los canarios”, concluye Liaño.