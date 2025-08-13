Fred Olsen Express reafirma su compromiso con la concienciación y prevención de incendios en Canarias
La naviera continúa colaborando con instituciones y organizaciones en la protección del medioambiente y la seguridad ciudadana
Coincidiendo con el segundo aniversario del incendio forestal iniciado en Arafo, Tenerife, el 15 de agosto de 2023, Fred. Olsen Express reafirma su compromiso con la prevención de incendios y la concienciación ambiental en Canarias. La compañía continúa colaborando activamente en la difusión de contenidos informativos y campañas de sensibilización en coordinación con entidades públicas y sociales.
Como parte de este compromiso, la naviera mantiene su colaboración con la organización Fénix Canarias y el Cabildo de Tenerife en el proyecto Tótems Tenerife, que documenta la evolución del suelo afectado por el gran incendio de 2023 mediante fotografías ciudadanas recogidas en puntos estratégicos de senderos y miradores.
Además, este 2025, Fred. Olsen Express se ha sumado a la campaña de concienciación del SEPRONA (Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil), centrada en la prevención de incendios forestales y el respeto por el entorno natural, especialmente durante los meses de mayor riesgo. Esta colaboración permite amplificar el alcance del mensaje preventivo a través de los canales digitales y las pantallas de toda la flota, alcanzando a miles de pasajeros cada día.
“La conectividad marítima no solo une islas, sino también voluntades. Como empresa canaria, sentimos que tenemos la responsabilidad de participar activamente en la protección del territorio que nos rodea, no solo actuando ante las emergencias, sino también contribuyendo a evitarlas”, señala Juan Ignacio Liaño, director de Flota de Fred. Olsen Express.
Del mar al monte: transporte esencial ante emergencias
Desde su origen en 1974, Fred. Olsen Express ha estado al servicio de la sociedad canaria no solo como medio de transporte, sino como actor clave en momentos de emergencia. Durante el incendio de 2023, la compañía puso a disposición de las instituciones sus barcos para facilitar el desplazamiento de efectivos de seguridad, emergencias, vehículos y recursos logísticos.
La naviera también ha colaborado en otras situaciones críticas, como los incendios de 2019 en Gran Canaria o la erupción del volcán de La Palma en 2021, o durante los meses más complejos de la pandemia por COVID-19, donde el transporte marítimo fue fundamental para el abastecimiento y traslado de bienes esenciales.
A lo largo de su historia, también ha realizado viajes extraordinarios por motivos médicos o para el transporte de animales de gran tamaño, mostrando su capacidad de respuesta ante las necesidades reales de los habitantes del archipiélago.
Concienciar para prevenir
Desde hace tres años, la naviera promueve campañas divulgativas sobre prevención y actuación frente a incendios forestales, que se proyectan en las pantallas de toda su flota. Con más de 22.000 viajes anuales y una previsión de más de 3,7 millones de pasajeros durante 2025, estas acciones buscan informar y sensibilizar a la ciudadanía sobre los riesgos del fuego y las buenas prácticas en el entorno natural.
“Seguiremos colaborando en todas las iniciativas que fomenten la protección del medioambiente, el respeto por nuestro territorio y la seguridad de los canarios”, concluye Liaño.
- La imprudencia de un grupo de jóvenes en la playa de Las Burras
- No es vasco: la historia del nombre canario que triunfa más en Barcelona que en las Islas
- Las dos vecinas de Telde fallecidas en un accidente en León predicaban por la Península
- Una joven de 21 años y vecina de Las Palmas de Gran Canaria, vinculada a estafas en alquileres y entradas falsas en toda España
- ¿Hasta cuándo durará el calor en Canarias?
- Un masaje en esta playa de Canarias deja boquiabiertos a vecinos y turistas
- Las temperaturas inician una bajada en Canarias tras cinco días a más de 40 grados
- Encuentran un cadáver calcinado en un furgón tras un incendio en Ojos de Garza