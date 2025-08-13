Última hora de los incendios en España | Muere un voluntario que luchaba contra el fuego en León

Situación "muy compleja" en Castilla y León

Castilla y León atraviesa una "compleja" situación debido a la existencia de cinco incendio en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 en las provincias de Palencia, Zamora y León, así como otros cuatro en IGR 1 que se concentran en la provincia leonesa y en Ávila y que dejan, por el momento, un voluntario de 35 años muerto, dos heridos en la UCI y decenas de municipios desalojados.

Así se desprende del balance que ha ofrecido en rueda de prensa el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en la que ha estado acompañado por el delegado del Gobierno, Nicanor Sen, y en la que se ha puesto el foco en la "complejidad" de abordar las tareas de extinción debido a las desfavorables condiciones meterológicas que se han registrado este martes.

En su intervención, el titular de Medio Ambiente ha explicado que a lo largo de la tarde los incendios se han visto sometidos a una situación meteorológica "muy complicada" debido a la llegada de una capa de aire frío a la atmósfera que ha hecho bajar por mayor peso a la superficie y subir la capa de aire caliente.