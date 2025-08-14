Canarias, sin mosquitos que transmiten el virus de chikungunya

China sufre el mayor brote de virus de chikungunya que se ha registrado en el país hasta el momento, con más de 8.000 casos detectados desde julio. La mayoría de los contagios se concentra en la ciudad de Foshan, que suma más de 7.000 cuadros, lo que ha obligado a tomar medidas sanitarias estrictas. Ahora bien, ¿por qué se caracteriza esta infección? Tal y como explica José Poveda, catedrático de Sanidad Animal de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), se trata de una afección que es transmitida por la picadura de las hembras de los mosquitos aedes aegypti y aedes albopictus –mosquito tigre– , y se manifiesta con la presencia de fiebre súbita y elevada, dolores en las articulaciones, molestias musculares, fatiga y, en ocasiones, la aparición de un sarpullido.

Ambos ejemplares se encuentran presentes en el Archipiélago y pueden ser portadores de otras enfermedades, pero al no estar infectados, no suponen un riesgo para generar un foco. Según confirmó este jueves la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, por ahora, tampoco se han reportado casos importados del virus de chikungunya en las Islas.

Por suerte, la tasa de letalidad de la patología es baja y la sintomatología que causa suele remitir en el transcurso de una o dos semanas. Sin embargo, hay pacientes que llegan a sufrir dolores articulares durante varios meses, e incluso, años.

«Este año, se han registrado unas 240.000 infecciones y unas 90 muertes en al menos 16 países. Ahora mismo, además de en China, hay brotes activos en Bolivia, Kenia y Madagascar, entre otros territorios», anota el doctor Poveda, que además informa de que en Europa se han constatado cuadros en Francia e Italia, si bien la mayoría corresponde a personas que han viajado a zonas endémicas.

Variantes

El experto explica que existen cuatro variantes del virus: una originaria de África occidental, que está presente sobre todo en Senegal y Nigeria; una que procede de África oriental y del sur; otra que surgió en Asia, que es la responsable del brote actual en China; y una índica, derivada del linaje de África oriental. «Esta última presenta una alteración en la glicoproteína E1, que permite que los mosquitos aedes albopictus puedan transmitir mejor la afección, por lo que su propagación es mayor», aclara el catedrático.

La patología no se puede transmitir de persona a persona. Por tanto, para que ocurra el contagio, es indispensable la intervención del vector, es decir, del mosquito. Para frenar la rápida propagación del chikungunya son fundamentales las medidas de protección personal. En este sentido, Poveda indica que existen dos vacunas que representan un avance importante. Una de ellas recibe el nombre de Ixchiq y ha sido desarrollada por el laboratorio Valneva. Su uso está aprobado en Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y Reino Unido. «Es una vacuna de virus vivos atenuados y confiere protección durante cinco años. Lo que sucede es que, al existir cuatro variantes del patógeno, no se sabe muy bien cómo se comporta contra todas ellas», apunta.

Asimismo el experto matiza que no está definida la inmunidad que puede generar el hecho de padecer la enfermedad, pues, aunque se cree que protege frente a nuevos contagios, todavía quedan aspectos por esclarecer sobre la duración y amplitud de esa respuesta inmunitaria.

La otra profilaxis se llama Vimkunya y ha sido autorizada recientemente en Estados Unidos, la Unión Europea y Reino Unido. El compuesto, desarrollado por Bavarian Nordics, contiene parte de la envoltura exterior del virus de chikungunya y enseña al sistema inmunitario a protegerse de la infección. «Ya hay otras vacunas en fase de desarrollo para buscarle una solución a este problema de salud», comenta José Poveda.

No obstante, la prevención también se basa en evitar las picaduras de los mosquitos a través del uso de repelentes, ropa protectora, mosquiteros y salir a la calle en las horas de mayor actividad de estos insectos. «También es muy importante eliminar los depósitos de aguas estancadas, utilizar larvicidas y recurrir a mosquitos depredadores de larvas modificados y a la fumigación, como están haciendo en China», concluye el catedrático de la ULPGC.