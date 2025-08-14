La ciencia canaria recibe casi un 70% más de fondos estatales con Sánchez que con Rajoy

La apuesta del gobierno de Pedro Sánchez por la ciencia y el empuje de los fondos europeos de recuperación y resiliencia ha traído a Canarias más de 400 millones de euros de los fondos estatales para proyectos e infraestructuras dedicadas a la I+D+i. Este montante supone un 69% de los que recibió durante el mandato de Mariano Rajoy, entre 2012 y 2017, en plena crisis económica y tras una agresiva política de recortes para la investigación.

En concreto, entre 2018 y 2024, el Gobierno de España ha invertido, a través del Ministerio de Ciencia, Universidades e Innovación, un total de 405,58 millones de euros para estimular el sector científico en Canarias, hacerlo competitivo y conseguir que se convierta en un nodo de investigación relevante para el país.

Desde el Ministerio explican que, del montante total, 172,9 millones de euros (el 44%) han llegado a más de 1.020 proyectos científicos desarrollados en las Islas a través de convocatorias competitivas, como la de Generación de Conocimiento, de la Agencia Estatal de Investigación (AEI).

En esta convocatoria específica, Canarias ha conseguido este año casi 10 millones de euros del Estado (9,9 millones) este año. De ella se beneficiarán 47 grupos de investigación que recibirán una media de 212.400 euros, un 6% más que el año anterior.

En el histórico de esta línea de subvenciones –la más competitiva de España–, además, desde 2019 los grupos de investigación canarios han conseugido más de 54 millones de euros con los que desarrollar sus trabajos en distintas áreas de conocimiento. En total, se han financiado 342 proyectosde los 990 presentados .

Varias líneas de financiación

Los 226,38 millones de euros restantes se han invertido en centros de investigación como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que cuenta con tres centros de investigación en el Archipiélago –el Instituto Oceanográfico, el Instituto Geológico y Minero de España y el Instituto de Productos Naturales y Agrobiología–; o a través de otras convocatorias.

Y es que, además, de por la Agencia Estatal de Investigación (AEI), el Ejecutivo concede fondos a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) en el ámbito empresarial y por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) en el ámbito de investigación biosanitaria.

Canarias también ha salido bien parada en proyectos emblemáticos como los planes complementarios de los que ha logrado financiación para implementar tres de estos estudios multicéntricos entre varias comunidades autónomas. Así, el Archipiélago lidera o ayudará a realizar estudios en el área de Biodiversidad, Ciencias Marinas y Energía e Hidrógeno Renovable, con una inversión total de 31 millones de euros.

El Ministerio también financia la ciencia a través de la Red Innpulso, para el impulso de proyectos colaborativos entre municipios y ciudades de la ciencia, y en programas del ámbito universitario como los contratos de Formación de Profesorado Universitario (FPU), para investigadores predoctorales, y las ayudas a la digitalización.

Cuestión de Estado

El aumento de los fondos para la ciencia es una cuestión de Estado que quedó plasmada en la reforma de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Esta normativa, en vigor desde 2022, otorga más garantías y derechos a la comunidad científica e innovadora de nuestro país e introduce importantes mejoras en el sistema español de I+D+I en torno a seis grandes, entre los que se encuentra el aumento de la financiación

En concreto, la normativa establece la consecución de una financiación pública de la I+D estable y creciente con el objetivo de que alcance el 1,25 % del PIB en 2030 –y el 3 % junto a la inversión privada–, de conformidad con el Pacto de la Ciencia y la Innovación. Este acuerdo fue firmado en 2021 y nació tras la crisis del coronavirus como una declaración de intenciones para mantener el sistema científico a flote.

Plan estatal

Bajo la tutela de la ley, cada cuatro años se lleva a cabo un Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación que sirve como hoja de ruta y económica para los siguientes años. En el último Plan, el de 2024 a 2027, la inversión anual recogida ronda los 4.500 millones de euros, unos 1.000 millones más que en el anterior, correspondiente al período 2021-2023.

Esto significa que la Administración General del Estado va a incrementar en un 32% los recursos dedicados a convocatorias públicas, en régimen de concurrencia competitiva, para financiar la ciencia. El aumento es del 73% si se comparan las cifras con las del plan implementado entre los años 2017 y 2020.

La ministra, Diana Morant defiende que estos planes contribuyen a elevar la inversión del resto de las administraciones públicas y del sector privado. Asimismo, funcionan para que España está "en la senda del cumplimiento" del compromiso de que ese gasto alcance el 3% del Producto Interior Bruto (PIB) en el año 2030, como recoge la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.