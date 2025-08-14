Estabilizado el incendio de Tarifa y los desalojados en Atlanterra ya están en sus casas y hoteles

Antonio Sanz, consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, ha anunciado estabilización del incendio de Tarifa desde las 22.30 horas de este miércoles y desciende así el Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía, pasando a fase de preemergencia situación operativa 0.

Sanz ha explicado la complicación del incendio durante el mediodía y la tarde : "Se han reactivado dos focos, que han vuelto a arder de nuevo. Más allá de humo se volvieron a ver llamas en esos puntos que ya estaban supuestamente apagados".

El viento, con fuertes rachas, y el aviso rojo de máximo riesgo por elevación de las temperaturas en la provincia de Cádiz, no han ayudado para controlar el fuego. “La zona está muy caliente y la posibilidad de que se reactiven algunos focos es muy posible. Se dan pasos para atrás y hay que coger energía para dar pasos hacia delante”, señaló Antonio Sanz. El consejero incide en el calentamiento de la zona por el fuego, el calor y el viento, como factores determinantes en la extinción del incendio.

Vuelta a casa de los desalojados pero sigue la fase de emergencia

La buena noticia es la vuelta a sus casas y a los hoteles de todos los desalojados . Sanz confirma que esta labor ha sido "de manera escalonada". Lo previsto es que todas las personas puedan volver a sus casas y urbanizaciones. Ya quedan muy pocos desalojados", añade.

En este sentido, se mantendrá la vigilancia de la Guardia Civil y Policía en Atlanterra norte, pero sería un perímetro de seguridad para evitar que nadie suba al monte: "Se ha recuperado la normalidad durante la tarde y ya esta noche habrán vuelto todas las personas a sus hogares".

Incendio de Caños de Meca

Sobre el otro incendio en la provincia de Cádiz, en Caños de Meca, confirma el consejero que hay localizada a una persona (no detenida ni retenida), que se encuentra hospitalizada con heridas en las manos, que estaba en la zona del incendio: "Hay que investigar su relación en la zona donde han aparecido unas garrafas. Eso puede tener que ver o no con el incendio en Zahara, hay que dar espacio a la investigación. Sí quiero incidir en la colaboración ciudadana".