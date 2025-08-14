Extremadura confía en una evolución positiva del fuego de Jarilla en las próximas horas

Aún no se puede hablar de estabilización del perímetro del gran incendio declarado en Jarilla el pasado martes, pero la Junta confía en que en el transcurso de la tarde puedan comenzar a darse por fin noticias positivas sobre su evolución. "No podemos hablar en este momento de estabilización del perímetro", ha señalado el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, a primera hora de la tarde de este jueves, para añadir a continuación que espera que esta noche ya sea posible "empezar" a hablar de ello. Por lo pronto, la Guardia Civil ha confirmado que la A-66 ha vuelto a reabrir al tráfico en ambos sentidos de la circulación, tras haber permanecido cortada en un tramo de unos 25 kilómetros.

Sea como fuere, Bautista ha informado que la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha solicitado “al gobierno que venga una sección más de la UME[Unidad Militar de Emergencias], bien a este incendio para apoyar las labores de extinción, bien a otro que se pudiera producir en ese intervalo de tiempo entre que sale la UME y llega a nuestra comunidad autónoma”.

El incendio que se declaró el martes en Jarilla es ya el más grande de este año en la región al haber calcinado 4.625 hectáreas, según la última actualización. El fuego, con un perímetro que alcanza los 48 kilómetros, evolucionó hacia Villar de Plasencia y Cabezabellosa, en el triángulo entre las comarcas cacereñas de Trasierra, Jerte y Ambroz. Sigue sin control por la dificultad del terreno y porque las peores previsiones meteorológicas se están cumpliendo (sobre todo mucho viento). Durante la madrugada del miércoles al jueves, ha obligado a confinar Oliva de Plasencia y a cortar incluso la Autovía de la Plata (A-66). Las llamas han quemado dos casas en Jarilla, y "no se han quemado más porque la labor de los efectivos ha sido absolutamente encomiable", ha incidido en torno a las once de esta mañana, el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista.

"Noche donde se han cumplido los peores pronósticos. Hemos procedido al envío masivo de ES-ALERT informando del confinamiento de Oliva de Plasencia. 25 kilómetros de autovía permanecen cortados en este momento", informaba a las siete y media de esta mañana Bautista. También, está cortada la N-630 de manera que los que transitan de norte a sur tienen que estar desviándose hasta Montehermoso. De hecho, el propio puesto de mando avanzado ha sido trasladado a una nueva ubicación más segura en las inmediaciones de la 'Venta Dominguín', situado a la salida de La Granja en la A-66.

Esta madrugada, se ha procedido a la evacuación de tres personas más: dos residentes en la localidad de Cabezabellosa y una de Villar de Plasencia. Asimismo, se ha evacuado a los vecinos de la urbanización Las Pizarrillas y del hostal Restaurante Asturias.

Un rescate in extremis

Fue en la tarde del martes cuando los rayos de las tormentas que afectaron a la región (más de 700) provocaron, entre otros, este incendio forestal en el término municipal de Jarilla, A las 19.15 horas ya estaba declarado el nivel 1 de peligrosidad. La simultaneidad de incendios obligó a que el Infoex elevara el nivel de operatividad 2 en toda la región, y el Gobierno extremeño declaró la situación operativa 2 del Infocaex y solicitó la intervención de la Unidad Militar de Emergencia (UME).

Esa noche comenzaron las evacuaciones de 700 personas en Jarilla, Villar de Plasencia y posteriormente Cabezabellosa, donde una veintena de vecinos no quisieron ser desalojados. Este miércoles se vivieron horas de angustia cuando el fuego viró y rodeó al pueblo, de modo que tuvieron que pasar horas hasta que un convoy de rescate pudo entrar a la población a por ellos, y dejarlos sanos y salvos a las 22.30 horas de anoche en Plasencia. Allí, entre el pabellón municipal y el seminario, aguardan los evacuados. Los más mayores están en la residencia de ancianos de Baños de Montemayor. Unas 700 personas censadas en estos pueblos llevan dos noches fuera de sus casas. A ellos hay que añadir un alto número de visitantes que pasaban sus vacaciones en estas localidades.

“En cuanto a Jarilla y a Villar de Plasencia, he pedido que Guardia Civil y Protección Civil hagan una batida” para solicitar a quienes “permanecen en sus casas, que sí tenemos constancia de que hay personas que están en sus casas arriesgando su vida, que por favor, hagan caso a las autoridades, sigan las indicaciones y las instrucciones y abandonen sus domicilios porque la situación puede empeorar”, ha dicho el responsable extremeño de Interior.

No se descartan nuevas evacuaciones

Entre los evacuados, 320 personas permanecen alojadas en la ciudad deportiva de Plasencia y otras 50 personas vulnerables están repartidas entre el Seminario de Plasencia, la residencia de Baños de Montemayor y la residencia de Hermanitas de los Pobres de Plasencia. "No se descartan nuevas evacuaciones o confinamientos", afirma la Guardia Civil. En este sentido, Bautista ha admitido esta mañana que “nos preocupa” la situación en Casas del Monte, y que no se descarta “nunca ninguna medida de evacuación y de confinamiento” si bien precisó que hay confianza en que la estrategia “que se ha diseñado en el Cecopi” para impedir que el fuego se extienda a este municipio “dé resultado”. También avanzó que se ha establecido una línea de contención para que el fuego no siga avanzando hacia Valcorchero, en Plasencia.

Momento del rescate en Cabezabellosa. / Cruz Roja Extremadura

Nivel 2 del Infocaex y cuatro incendios activos

Abel Bautista ha informado a las siete de la mañana de este jueves que se ha firmado la declaración de situación operativa 2 del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales (INFOCAEX) para toda Extremadura, ante la simultaneidad de incendios en la región. En estos momentos, se encuentran activos cuatro incendios en Malpartida de Plasencia, Casares de Hurdes y Trujillo, además del de Jarilla. Con la excepción de este último, los otros tres están estabilizados, y queda únicamente un retén en cada uno de ellos, conformado por cinco efectivos más un agente del medio natural.

En la jornada del miércoles se han llegado a registrar 19 fuegos en toda la región, de los que por la noche permanecían activos ocho.

"El día de hoy va a ser muy complicado. Pedimos nuevamente a la población que siga las recomendaciones de las autoridades. Máxima precaución a quienes se encuentren en las zonas afectadas. No hay nada más valioso que la vida", insiste en redes sociales el responsable del CECOPI.

Tras la última reunión de la noche del miércoles en el puesto de mando, Bautista comunicó que el fuego seguía descontrolado. Preocupaba mucho Cabezabellosa, también que las llamas pudieran bajar hacia la A-66 (como así ha sido), incluso su evolución hacia Casas del Monte, ya en el valle del Ambroz, donde los efectivos trabajaban en abrir una zona que frene un posible avance.

FOTOGALERÍA | Las imágenes del tercer día del incendio en Jarilla / Jorge Valiente / Toni Gudiel

Infoex y UME, "a pleno rendimiento"

El problema es que se esperaba un cambio "radical" de las condiciones a partir de las cuatro de la madrugada, "con rachas de viento fuerte y muy fuertes superiores a los 50 kilómetros/hora, y esto hace que el incendio que conocemos ahora mismo no sea el que conozcamos a partir de esa hora", auguró Bautista, quien aseguró anoche que los 300 efectivos de UME e Infoex trabajan "a pleno rendimiento".

Aparte de la UME, el dispositivo de emergencia de este incendio forestal ha movilizado a 80 unidades de bomberos forestales, 4 agentes del medio natural, 4 técnicos de extinción, efectivos del Miteco, bomberos del SEPEI, Guardia Civil y Cruz Roja; así como técnicos de Protección Civil y Emergencias; trabajadores sociales y psicólogos. Hay doce medios aéreos tratando de ponerle freno.

Este jueves casi toda Extremadura continuará con aviso naranja por altas temperaturas, que podrían marcar máximas de hasta 41 grados. "Contemplamos 39, 40, 41 grados de temperatura y rachas de viento por encima de los 40 km/h", ha adelantado el consejero de Presidencia, que ha advertido en cualquier caso que las condiciones son "muy cambiantes". Vamos a concentrar todos los medios aquí, aéreos y terrestres y vamos a intentar atacar el incendio en el menor tiempo posible durante la mañana, que es esta ventana de oportunidad que vemos", ha resaltado Bautista. "Extremadura lleva muchos años combatiendo incendios, enfrentándose al fuego y los que están ahí arriba saben perfectamente lo que hacen", ha agregado el consejero. Por tanto, ha apostillado, "ese mensaje de confianza no puede decaer cuando la evolución es negativa, cuando las cosas no salen como uno espera ni cuando el escenario no es el mejor de los diseñados".

Actualmente, son 321 los efectivos que combaten las llamas, "sin descartar que se puedan ir sumando más a lo largo de la jornada". En este sentido, ha agradecido a Andalucía, Castilla-La Mancha y Madrid su "ayuda y su puesta a disposición desde el primer momento". En esta misma línea, la presidenta de la Junta, María Guardiola, ha dado las gracias este jueves a sus homólogos de Andalucía, Juanma Moreno, de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por su "puesta a disposición de medios, su generosidad y su ayuda" en la lucha contra los incendios forestales.

En una publicación en redes sociales, Guardiola ha agradecido también su labor a todos los efectivos que esta noche han hecho frente al incendio declarado el martes en Jarilla en "unas condiciones extremas". Además, ha pedido nuevamente a toda la población su colaboración, el seguimiento de las recomendaciones e instrucciones de la dirección de la emergencia y las autoridades. "Una vez más venceremos juntos", ha concluido.

Perímetro del incendio de Jarilla, que alcanza ya los 46 kilómetros. / JUNTA DE EXTREMADURA

Nivel 1 en Llerena

Por otro lado, a las 11.50 horas de este jueves el Plan Infoex ha activado el nivel 1 en un incendio declarado en el término municipal de la localidad pacense de Llerena. En el dispositivo desplegado intervienen tres unidades de bomberos forestales, un medio aéreo, un Agente del Medio Natural y bomberos de la Diputación Provincial de Badajoz.