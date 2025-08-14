Profesores canarios denuncian un veto que les impide regresar a los conservatorios

"Lo que hace Consejería con esta decisión, por lo menos en lo inmediato, es destrozarnos la vida", asegura Irene Domingo, funcionaria de carrera del Cuerpo de Música y Artes Escénicas. Junto a una veintena de compañeros de conservatorios y profesionales de las islas, denuncia que la Consejería de Educación veta su regreso a las comisiones de servicio y concurso de traslados a los conservatorios porque la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias no convoca ni resuelve con transparencia las comisiones de servicio, que les permitirían ocupar las vacantes que existen en los centros de Música y Artes Escénicas del Archipiélago.

"Ahora tengo que tomar una serie de decisiones vitales en unas condiciones mentales no muy sanas. Porque el hecho de estar así, decidir qué tienes que hacer el resto de curso, tener que informarnos a nivel legal, laboral y escolar de qué vamos a hacer de aquí a un mes, porque el día uno tenemos que estar cada uno en su comunidad tomando posesión de su puesto de trabajo. Yo no sé mis compañeros, pero a nivel de salud mental, y sin que esto sea un tabú, es que yo me encuentro fatal", abunda Domingo.

Según critican los afectados, desde catedráticos a profesores de Música y Artes Escénicas en especialidades como saxofón, violín, piano, composición, guitarra o lenguaje musical, se vieron obligados a opositar fuera, porque Canarias lleva más de 35 años sin convocar procesos selectivos para conservatorios, algo que no ocurre en ninguna otra comunidad. Y ahora, tras obtener plaza, aseguran que la administración les niega el derecho a volver.

El problema está en que la vía de movilidad entre comunidades autónomas que la ley reconoce a los funcionarios de carrera excluye a los profesores de conservatorios. "La pregunta que nos hacemos es por qué están totalmente excluidos de la movilidad nacional", señala David Muñoz, profesor con plaza en Castilla y León. De la misma manera que ocurre con el concurso nacional de traslados, que durante la última década tan solo ha sacado cinco plazas en todas las especialidades.

Según denuncian los afectados, la Consejería de Educación mantiene un acuerdo bajo la mesa y sin ningún tipo de comunicación pública con lo interinos, porque no se autoriza ningún traslado si implica desplazar a personal temporal, por muy prolongada que sea la vacante. Esto implica que haya plazas que queden libres en el Conservatorio Superior de Música de Canarias sin que los profesionales puedan optar a ellas.

“El 100% de las renovaciones y de las nuevas solicitudes han sido rechazadas”, resume Domingo, pianista tinerfeña con plaza en Extremadura. En el curso 2024/25 obtuvo una comisión por razones humanitarias, reunificación familiar y cuidado de un familiar con movilidad reducida, que este año no le han prorrogado, pese a que sus circunstancias no han cambiado. “Nos encontramos en un limbo jurídico, sin listados, sin explicaciones y sin posibilidad de recurso”, lamenta.

Durante una videollamada también cuenta su caso Alexandra Cárdenas, profesora de lenguaje musical con plaza en Andalucía. Este curso trabajó en el Conservatorio Profesional de Música de Las Palmas gracias a una comisión por cuidado de su hijo de cuatro años y atención a su madre, con problemas de movilidad e inmunodeprimida. Además, su pareja también vive en la Isla. "Tendría que intentar tener el mayor tiempo posible para viajar a Gran Canaria cuando pueda, para también poder estar aquí con el padre del niño", agrega.

La denegación de su renovación la obliga a volver a la Península, lo que supone pedir media jornada para poder viajar con frecuencia a Canarias. “Nos avisan de forma indirecta, sin listados ni resoluciones, y en tres semanas tenemos que cambiar toda la vida. La mayoría somos mujeres y acabamos pidiendo excedencias o reducciones de jornada. Es un retroceso en conciliación familiar”.

En la última adjudicación para el curso 2025/26, solo se han aceptado dos comisiones en especialidades sin lista de interinos. El resto de vacantes, denuncian, se cubren con personal temporal, incluso con escasa experiencia docente. Los profesores sospechan de un “pacto tácito” para no desplazar a interinos, aunque eso suponga incumplir la normativa autonómica y el Estatuto Básico del Empleado Público.

El caso de Muñoz añade otra arista: su pareja, también funcionaria docente en Canarias, acaba de ser madre de un bebé de tres meses. Sin comisión de servicio, la familia se enfrenta a decidir si él viaja cada fin de semana desde Palencia o si ella pide una excedencia para mudarse. “Es una situación injusta, con un impacto brutal en la crianza. Y lo más grave es que hay plazas vacantes en los conservatorios de Canarias que podríamos cubrir desde mañana mismo”, afirma.

Convocatorias anuales

Ante este escenario, el colectivo exige que se convoquen comisiones de servicio anuales para su cuerpo docente, que se renueven de forma automática mientras persistan las causas que las motivaron y que se publiquen todas las plazas orgánicas para el concurso de traslados. También piden transparencia: listados provisionales y definitivos, motivación de las denegaciones y respeto estricto a los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Los afectados no descartan acudir al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, al Diputado del Común y al Comisionado de Transparencia si no obtienen respaldo a sus peticiones. “La música es universal, pero nuestros puestos parecen tener frontera: la que levanta la Consejería”, resume Domingo.