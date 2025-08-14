Tarjeta antifraudes para los conductores con discapacidad

La Dirección General de Discapacidad ha llevado a cabo un proceso de unificación y modernización en el servicio de gestión de la tarjeta de estacionamiento de automóviles para personas que tengan reconocida oficialmente la condición de persona con discapacidad con movilidad reducida.

La directora general del área, Dulce Gutiérrez, explicó ayer que «se trata de un modelo de tarjeta mejorado, unificado en todas las islas, que evita los posibles fraudes ya que incluye una pegatina con un holograma y un código QR con información que permite a la policía verificar su autenticidad y comprobar la vigencia de la misma».

Desde este pasado mes de mayo se están emitiendo las nuevas tarjetas de aparcamiento tanto a las personas que la solicitan por primera vez, como a quienes deben renovarla porque ha finalizado el periodo de vigencia de la actual, lo que, en palabras de la directora, «ha supuesto un considerable esfuerzo que ya está permitiendo facilitar el trabajo que realiza la policía para detectar con agilidad los posibles usos fraudulentos de este distintivo».

De hecho, añadieron desde el Ejecutivo regional, la mitad de personas con resolución de discapacidad tienen derecho a esta tarjeta. Concretamente, y según los datos de los que dispone este servicio, en el año 2024 se concedieron un total de 8.649 resoluciones de reconocimiento de grados de discapacidad, de las cuales un total de 3.287 tienen derecho a solicitar la tarjeta de estacionamiento por movilidad reducida, un 38%.

Esta cifra se ha elevado hasta el 49,37% en lo que llevamos de año 2025, en el que se han dictado un global de 6.520 resoluciones de grados de discapacidad, de las cuales 3.219 tiene derecho a tarjeta de estacionamiento.

En la actualidad, unas 29.000 personas con discapacidad y movilidad reducida en Canarias hacen uso de esta tarjeta a lo largo y ancho del Archipiélago.

Concretamente, a ellas pueden acceder las personas con discapacidad reconocida que presenten movilidad reducida o que muestren en el mejor ojo una agudeza visual igual o inferior a 0,1 con corrección, o un campo visual reducido a 10 grados o menos.

Con estas tarjetas se da derecho, tanto al conductor con discapacidad como al que lleva a un familiar o persona acreditada como tal como pasajero, al estacionamiento en plazas y zonas de aparcamiento específicos tanto en la vía pública como en los aparcamientos bajo techo de instalaciones como centros comerciales, aparcamientos colectivos en la vía pública, centros públicos o supermercados.

De hecho, no son poco frecuentes los casos de falsificaciones detectados en los distintos municipios. El pasado 5 de agosto, por ejemplo, la Policía Local de Icod de los Vinos abrió una investigación por un presunto delito de falsedad documental y suplantación de identidad después de detectar el uso fraudulento de una de estas tarjetas de estacionamiento.

Durante una inspección rutinaria en las calles de esta localidad del norte de Tenerife, los agentes municipales observaron una de estas tarjetas colocadas en el salpicadero de un vehículo estacionado en una zona reservada. Al proceder a comprobarla, se dieron cuenta de que la imagen impresa en la misma no coincidía con la del titular registrado oficialmente. Además, era bastante evidente que se trataba de una fotocopia a color manipulada a partir de un original.

La Policía Local procedió a abrir diligencias e intervino esta tarjeta falsa como prueba. Se trata de un delito penal –se considera falsificación de un documento oficial– que lleva aparejada la suplantación de identidad.

Este tipo de delitos no solo vulneran la ley sino que perjudican de forma directa a los usuarios que de verdad necesitan emplear este tipo de estacionamientos.

Además, a finales del mes pasado el Gobierno de Canarias aprobó un nuevo decreto para agilizar este tipo de trámites que incluía un procedimiento de oficio para emitir este tipo de documentación.