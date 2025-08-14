Ponte a prueba
Test | ¿Cuánto sabes de la actualidad semanal?
Pon a prueba cuánto sabes sobre lo que ha pasado en los últimos días
¿Has seguido la actualidad estas dos últimas semanas? Te retamos a demostrarlo con nuestro test de noticias. Responde a las preguntas, descubre si eres un auténtico experto en información.
- La imprudencia de un grupo de jóvenes en la playa de Las Burras
- La Bonoloto toca en Las Palmas de Gran Canaria
- Una joven de 21 años y vecina de Las Palmas de Gran Canaria, vinculada a estafas en alquileres y entradas falsas en toda España
- Las Palmas de Gran Canaria adjudica la actualización del proyecto para sacar adelante la estación de la Metroguagua en Hoya de la Plata
- Jaime Mata hace las maletas y rescinde con la UD Las Palmas
- Desde Telde al trono mundial: una joven Presa Canario se corona Campeona Joven del Mundo en Helsinki
- No es vasco: la historia del nombre canario que triunfa más en Barcelona que en las Islas
- El deporte adaptado grancanario está de luto: «Para Jackie no había nada que no pudiera hacer»