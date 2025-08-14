Ni Trivial ni Monopoli: el juego canario que convierte la sobremesa en cultura

En plena vuelta a los juegos de mesa y a las propuestas con sello local, Canarias ha visto nacer títulos que convierten la sobremesa en un espacio de identidad compartida.

Son juegos pensados para reunir a varias generaciones alrededor de una mesa, mezclar conocimientos populares con humor y dinamismo, y celebrar tradiciones que siguen vivas más allá del ocio digital. En ese contexto aparece una propuesta que reivindica lo nuestro y lo hace cercano, festivo y familiar.

Tenderete

Entre el auge del party game y la reivindicación de lo local, Tenderete se ha hecho un hueco en las mesas canarias como un juego familiar que mezcla preguntas, mímica y dibujo… con acento isleño. Sus creadores (el mismo equipo que popularizó Canaripoli) lo presentan como una forma de “demostrar tu espíritu canario” y aprender jugando.

En Canarias, “tenderete” nombra la reunión bulliciosa donde se come, se bebe y se canta. No es casual: el juego busca precisamente ese tono festivo de reunión entre amigos y familia.

La mecánica es directa y colaborativa. El grupo avanza por un tablero que rodea un timple (símbolo musical de las islas) y las casillas reproducen los tres colores de la bandera canaria. Cada color activa una de las tres categorías de pruebas:

Preguntas sobre historia, lugares y costumbres;

sobre historia, lugares y costumbres; Machangadas (mímica y retos expresivos);

(mímica y retos expresivos); Pintaderas (dibujo y creatividad).

El objetivo es superar pruebas de cada categoría y llegar a la meta antes que los rivales. Está pensado para jugar en equipos y a partir de 8 años.

El juego incluye 500 cartas y los accesorios clásicos para dinamizar la partida: tablero, fichas, dado, reloj de arena, lápiz y bloc. Varios materiales educativos del propio Gobierno de Canarias ya lo incorporan a su catálogo de préstamo por su potencial didáctico.

Quién está detrás

Tenderete forma parte del pequeño “universo” de juegos con tema canario que la marca Juegos Saca/Jugamos en Canario ha encadenado en los dos últimos años: primero Canaripoli, después Tenderete y, más recientemente, el trivial OCTEM.

La comercialización se realiza bajo la enseña Jugamos en Canario, gestionada por Lodesa Interprise, S. L. (la empresa que figura en el copyright del sitio).

Además de jugueterías locales, el título está disponible en la web jugamosencanario.es y en cadenas como Jugueterías Lifer. En la tienda oficial figura con PVP de 36,99 euros, pero el precio puede variar según punto de venta.

Por qué importa

El juego capitaliza el regreso de la cultura de mesa con una propuesta que refuerza referentes locales (del Roque Nublo al Carnaval) sin renunciar al ritmo de un party game.

En un mercado dominado por franquicias internacionales, Tenderete demuestra que hay espacio para diseños de proximidad que conectan con la memoria colectiva… y animan el próximo asadero.